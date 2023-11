Olieprijzen weten weekverlies te beperken Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijzen zijn vrijdag flink hoger gesloten en weten daardoor het weekverlies enigszins te beperken. De december future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 4,1 procent hoger op 75,89 dollar per vat op de New York Mercantile Exchange. Het weekverlies werd door het sterke herstel van vrijdag beperkt tot ongeveer 1,5 procent. De daling van de olieprijzen eerder deze week werd vooral veroorzaakt door een sterke stijging van de Amerikaanse voorraden ruwe olie en het feit dat de productie op recordniveaus aanhield. Dit terwijl tekenen van een afnemende vraag in China aanleiding gaven tot bezorgdheid. Verscheidene analisten zeiden echter dat de scherpe uitverkoop van donderdag misschien overdreven was, vooral in het licht van de escalerende spanningen in het Midden-Oosten. Deze zouden de olieaanvoer kunnen ontwrichten en ervoor zorgen dat de Amerikaanse sancties tegen Iran strenger worden gehandhaafd. Na de recente prijsdalingen, verwachten veel analisten dat de OPEC+, vooral Saoedi-Arabië en Rusland, de productieverlagingen tot 2024 zullen voortzetten. Ook zal er naar verwachting worden overwogen of er nog meer olietoevoer moet worden beperkt. De eerstvolgende vergadering van de OPEC+ staat gepland op 26 november. Bron: ABM Financial News

