Wall Street op weg naar weer een goed weekslot

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden vrijdag licht in het groen met nog een paar uur handel te gaan en lijken op weg om voor de derde week op rij een winst te boeken.

De S&P 500 steeg 0,2 procent naar 4.516,80 punten, de Dow Jones index steg 0,1 procent naar 34.973,60 punten en de Nasdaq noteerde 0,2 procent hoger op 14.138,57 punten.

Het lijkt een rustig einde te worden van een positieve week in New York, waar de drie grote indexen afstevenen op weekwinsten van zo'n 3 tot 4 procent.

Ondertussen is de S&P 500 slechts 2 procent verwijderd van haar hoogste punt van het jaar, gedreven door optimisme over een mogelijke zachte economische landing, nu de inflatie en de economische activiteit afkoelen.

Beleggers lijken overtuigd van het idee dat de Federal Reserve klaar is met het verhogen van de rente en sorteren zelfs al voor op renteverlagingen.

"Het martksentiment heeft een significante wending genomen", zei Philippe Gijsels, marktstrateeg bij BNP Paribas Fortis in een exclusief gesprek tegen ABM Financial News. "We zijn verschoven van een verhaal van hogere rentevoeten naar een consensus die wijst op teleurstellende groei- en inflatiecijfers in de toekomst" aldus Gijsels.

Gijsels merkte ook op dat de snelle verandering in het sentiment gezorgd heeft voor extra opwaartse druk in de markten. "Veel hedgefondsen hadden shortposities in obligaties en aandelen, wat leidde tot een aanzienlijke short squeeze. Nu is het wachten op bevestiging dat de situatie ook fundamenteel verbetert".

Toch waarschuwt hij voor overdreven optimisme. "De markten anticiperen momenteel op een 'zachte landing' met dalende rentes. Dat is een optimistische verwachting. Als dit scenario niet uitkomt en de economie verder vertraagt, of als we in een diepere recessie belanden dan nu in de VS is ingeprijsd, kunnen de bedrijfswinsten onder druk komen te staan. "Het ergste scenario zou een combinatie van stijgende inflatie en economische vertraging zijn", volgens de strateeg die toch wel enkele scenario’s mogelijk ziet die niet positief zijn.

Verder werd bekend dat de woningbouw in de VS in oktober onverwacht is gestegen met 1,9 procent, waar een daling met 0,6 procent was voorzien. De bouwvergunningen namen in dezelfde maand met 1,1 procent toe.

De olieprijs wist te herstellen en noteerde vrijdag hoger. Een december-future West Texas Intermediate noteerde 3,8 procent in het groen op 75,70 dollar, terwijl voor een januari-future Brent 80,60 dollar werd betaald, een stijging van 4,1 procent.

Ondanks de stijging van vrijdag is de olieprijs op maandbasis ongeveer 11 procent gedaald, mede als gevolg van de oplopende olievoorraden in de VS en de haperende economische groei, vooral in China.

Toch zien analisten van Citigroup nog genoeg opwaartse risico's, "met de mogelijkheid dat OPEC+ actie onderneemt om de prijzen te controleren, terwijl de risico's voor het aanbod in het Midden-Oosten hoog blijven", aldus de Amerikaanse bank. Het technisch comité van OPEC+ komt 26 november bijeen om het productiebeleid van de groep te evalueren.

De euro/dollar noteerde hoger op 1,0895. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0836 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0847 op de borden.

Komende week staan onder meer de notulen van de Fed op de agenda. Het is voor Wall Street een verkorte handelsweek, want Amerikanen vieren donderdag Thanksgiving. Vrijdag sluiten de beurzen in New York eerder vanwege Black Friday.

Bedrijfsnieuws

Applied Materials daalde bijna 5 procent. De bekendgemaakte resultaten waren beter dan de toeleverancier aan de halfgeleiderindustrie zelf had verwacht en overtroffen ook de marktverwachtingen. Echter, de chipmaker is onderwerp van een Amerikaans strafrechtelijk onderzoek vanwege het mogelijk ontwijken van exportbeperkingen naar China, schreef persbureau Reuters vrijdag op basis van bronnen.

"Het bericht overschaduwde de prima kwartaalcijfers en vooruitzichten van het bedrijf", zei investment manager Simon Wiersma van ING.

Walmart herstelde 0,3 procent na de tik van donderdag. De outlook werd verhoogd bij het presenteren van de kwartaalcijfers maar de markt had qua verwachting voor de winst per aandeel op meer gerekend. Overigens bereikte het aandeel voor de cijfers een nieuwe recordstand op ongeveer 170,00 dollar.

Sectorgenoot Gap kan vrijdag bijna 30 procent bijschrijven, nadat de cijfers over het derde kwartaal de verwachtingen overtroffen.

De Amerikaanse kledingretailer hoefde in het afgelopen kwartaal minder kortingen te geven op kleding, waardoor de marges aantrokken. Ook werd de outlook voor heel het jaar gehandhaafd, ondanks dat Gap waarschuwde voor een mogelijk zwakkere omzet in het vierde kwartaal vanwege de uiteenlopende prestaties van winkels onderling.

ChargePoint verloor 35 procent, nadat het infrastructuurbedrijf voor elektrische voertuigen een winstwaarschuwing gaf en zijn CEO en CFO verving.

Aandelen van Manchester United noteerden 7,3 procent hoger. Ineos Group van de Britse miljardair Jim Ratcliffe zou op het punt staan om een minderheidsbelang van 25 procent te nemen in de Engelse club.