Europese beurzen hoger het weekend in

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag hoger geëindigd in een markt die het risico van een laatste renteverhoging in de VS steeds kleiner acht.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 1 procent naar 455,82 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,8 procent naar 15.919,16 punten. De Franse CAC 40 noteerde een winst van 0,9 procent op een stand van 7.233,91 punten. De Britse FTSE steeg 1,3 procent naar 7.504,25 punten, die met name profiteerde van stijging van de grondstof gerelateerde aandelen.

De draai in renteverwachtingen zorgde er mede voor dat de Stoxx Europe 600 op weekbasis bijna 3 procent wist bij te schrijven.

Beleggingsadviseur Kevin Verstraete van Lynx wees op de zwakke macrocijfers uit de VS, die op donderdag verschenen. "Deze resultaten, die zwakker waren dan verwacht, lijken de Federal Reserve ervan te overtuigen geen verdere renteverhogingen door te voeren", aldus de expert van Lynx.

"De markt lijkt deze interpretatie te delen, aangezien de rendementen op Amerikaanse staatsobligaties daalden [en] deze daling bood aandelen de mogelijkheid tot herstel."

"De voornaamste vraag voor markten is nu of handelaren en beleggers te haastig waren om een reeks zwakke Amerikaanse economische cijfers te vertalen naar het begin van een cyclus van renteverlagingen door de Fed vanaf het einde van het eerste kwartaal van 2024", aldus SPI Asset Management. "De zorg is dat de markten de kans overschatten dat de Fed volop gaat verruimen."

Verder werd bekend dat de inflatie van de eurozone in oktober uitkwam op 2,9 procent op jaarbasis, gedaald van 4,3 procent een maand eerder. De kerninflatie was 4,2 tegen 4,5 procent een maand eerder. Deze cijfers kwamen overeen met de voorlopige cijfers.

De olieprijs wist te herstellen en noteerde vrijdag hoger. Een december-future West Texas Intermediate noteerde 3,2 procent in het groen op 75,27 dollar, terwijl voor een januari-future Brent 80,01 dollar werd betaald, een stijging van 3,4 procent.

Ondanks de stijging van vrijdag is de olieprijs op maandbasis ongeveer 12 procent gedaald, mede als gevolg van de oplopende olievoorraden in de VS en haperende economische groei, vooral in China.

Toch zien analisten van Citigroup nog genoeg opwaartse risico's, "met de mogelijkheid dat OPEC+ actie onderneemt om de prijzen te controleren, terwijl de risico's voor het aanbod in het Midden-Oosten hoog blijven", aldus de Amerikaanse bank. Het technisch comité van OPEC+ komt 26 november bijeen om het productiebeleid van de groep te evalueren.

De euro/dollar noteerde hoger op 1,0882. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0836 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0847 op de borden.



Stijgers en dalers

In Amsterdam won Adyen 2,2 procent en is sinds het dieptepunt van eind oktober het aandeel inmiddels weer met 60 procent gestegen. Echter, voor 2023 staat het aandeel nog steeds zo'n 20 procent lager.

In Brussel was KBC de koploper met een winst van 2,8 procent.

De CAC40 werd aangevoerd door Unibail-Rodamco en Publicis Groupe met plussen van 3 en 2,5 procent. Alstom sloot de gelederen na een zware week en verloor 1,6 procent

In de Duitse DAX won Siemens Energy liefst 7,5 procent. Het aandeel steeg eerder deze week al flink na cijfers en een overheidsgarantie van Berlijn.

Tussenstanden Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden rond het Europese slot nagenoeg vlak.