Damrak positief het weekend in

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is vrijdag positief het weekend ingegaan. De AEX steeg 0,6 procent met een slot van 758,59 punten. Op weekbasis ging de hoofdindex er zelfs meer dan anderhalf procent op vooruit.

"De vertragende inflatie en de verzwakkende arbeidscijfers hebben het beeld versterkt dat de Federal Reserve klaar is met het verhogen van de rente, waardoor het momentum nu groeit om te denken dat de centrale bank de rente volgend jaar agressief zal kunnen verlagen", schreven analisten van ING.

De Amerikaanse tienjaarsrente daalde afgelopen week met 17 basispunten tot 4,46 procent op vrijdag.

Wat de inflatieverwachting ook helpt, zijn de dalende olieprijzen. Een vat WTI werd donderdag zo'n 5 procent goedkoper. Vrijdag werd ruim de helft van dat verlies wel weer goed gemaakt. Op weekbasis verloren de olieprijzen echter opnieuw terrein.

De daling heeft volgens ING meer te maken met speculanten in de markt dan met veranderingen in de fysieke vraag en aanbod van olie.

Op macro-economisch vlak was het vrijdag rustig. De woningbouw in de VS steeg in oktober onverwacht, met 1,9 procent, waar een daling met 0,6 procent was voorzien. De bouwvergunningen namen in dezelfde maand met 1,1 procent toe.

De euro/dollar noteerde vrijdag rond het slot in Amsterdam op 1,0878 en daarmee op weekbasis bijna 2 procent hoger, profiterend van de afkoelende inflatie in de VS.

"Het is nu wachten op de volgende impuls", zei valutahandelaar Paul Erdmann van valutabroker Ebury tegen ABM Financial News. "De definitieve inflatie van de eurozone over oktober was dat in elk geval niet", volgens de marktkenner. De inflatie kwam vrijdag conform een voorlopig cijfer uit op 2,9 procent in oktober, van 4,3 procent een maand eerder. De kerninflatie in de eurozone koelde af van 4,5 tot 4,2 procent.

Komende week staan onder meer de notulen van de Fed op de agenda. Het is voor Wall Street een verkorte handelsweek, want Amerikanen vieren donderdag Thanksgiving. Vrijdag sluiten de beurzen in New York eerder vanwege Black Friday. Vermoedelijk zal het daardoor op de Europese beurzen ook een stuk rustiger zijn.

Stijgers en dalers

Adyen ging vrijdag aan kop met een plus van ruim 2 procent en bleef daarmee nipt ArcelorMittal voor, dat ook iets meer dan 2 procent won. Shell steeg bijna 2 procent, geholpen door de hogere olieprijzen.

Het Franse Worldline, een sectorgenoot van Adyen, heeft in de afgelopen weken enkele grote storingen gehad, aldus de Franse krant Les Echos. "En dat drukt op het sentiment rond Worldline", denken analisten van Jefferies. Op weekbasis steeg Adyen meer dan 11 procent.

ASMI en Besi zaten vrijdag ook aardig in de lift, terwijl ASML het bij een meer bescheiden winst hield. Sectorgenoot Applied Materials kwam met beter dan verwachte resultaten, maar persbureau Reuters meldde ook dat de chipmaker onderwerp is van een Amerikaans strafrechtelijk onderzoek vanwege het mogelijk ontwijken van exportbeperkingen naar China.

"Het bericht overschaduwde de prima kwartaalcijfers en vooruitzichten van het bedrijf", zei Simon Wiersma van ING.

Universal Music Group en IMCD belandden onderaan in de hoofdindex met verliezen van circa anderhalf procent. Unilever daalde minder dan een procent.

In de AMX won Arcadis een procent op 44,82 euro. Jefferies verhoogde het koersdoel voor Arcadis van 52,00 naar 57,00 euro met handhaving van het koopadvies. De zakenbank verhoogde op basis van de nieuwe doelstellingen die Arcadis donderdag presenteerde, de taxaties voor de EBITA met 5 tot 10 procent.

Koploper AMG schreef bijna 4 procent bij, terwijl Fugro en Fagron gemiddeld 2,5 procent stegen. CTP daalde ruim een procent en JDE Peet's leverde een half procent in.

In de AScX ging CM.com ruim 5 procent hoger. Brunel won 2,5 procent en Nedap meer dan 4 procent. Acomo daalde ruim 3 procent. Verder bleven de verliezen redelijk beperkt.

Wall Street

Rond het slot in Amsterdam noteerden de Amerikaanse beurzen licht lager.