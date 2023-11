Leveringen Volkswagen trekken aan

(ABM FN-Dow Jones) Volkswagen Group heeft in oktober 2023 ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder 10,7 procent meer wagens afgeleverd. Dit bleek vrijdag uit cijfers van de Duitse autoproducent.



In totaal verkocht Volkswagen in oktober van dit jaar 765.500 auto's, tegen 691.700 in oktober 2022. Volkswagen zag de leveringen naar China in oktober met 5,1 procent oplopen, maar daalden in de eerste tien maanden van dit jaar op jaarbasis nog altijd met 2,1 procent.

West-Europa was goed voor een plus van 11,3 procent in oktober en Noord-Amerika van 25,5 procent. In Centraal- en Oost-Europa stegen de verkopen met 8,1 procent en in Zuid-Amerika met 18,7 procent. West-Europa en China zijn in volumes gemeten verreweg de belangrijkste afzetgebieden voor de Duitse autobouwer met verkopen in oktober die boven de 250.000 auto's liggen en voor China zelfs boven de 275.000 uitkomen, terwijl de overige regio's onder de 100.000 geleverde auto's zitten.

De min van China over de eerste tien maanden van dit jaar op jaarbasis laat zich vergelijken met plussen in de andere regio's die over het algemeen ruim boven de 10 procent uitkomen.

Per merk werden de passagiersauto's van Volkswagen verreweg het meest afgeleverd, namelijk 414.100 auto's op een totaal van ruim 765.500 in oktober, goed voor een plus van 6,6 procent op jaarbasis.

Er werden dan weer 3,4 procent minder auto's van het merk Lamborghini en Bentley afgeleverd.

Volkswagen leverde bovendien 30,7 procent minder bussen en trucks af. Bij de trucks was MAN de grootste leverancier met 10.100 exemplaren, een plus van 25,9 procent.