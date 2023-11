Gap schiet omhoog na beter dan voorziene resultaten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Gap lijkt vrijdag fors hoger te openen, nadat de cijfers over het derde kwartaal de verwachtingen overtroffen. De Amerikaanse kledingretailer hoefde in het afgelopen kwartaal minder kortingen te geven op kleding, waardoor de marges aantrokken. Ook werd de outlook voor heel het jaar gehandhaafd, ondanks dat Gap waarschuwde voor een mogelijk zwakkere omzet in het vierde kwartaal vanwege de uiteenlopende prestaties van winkels onderling. In het afgelopen kwartaal kwam de nettowinst uit op 218 miljoen dollar, ofwel 0,58 dollar per aandeel, ten opzichte van 282 miljoen dollar, ofwel 0,77 dollar een jaar eerder. Aangepast voor herstructureringskosten verdiende Gap 0,59 dollar per aandeel. De omzet liep met 7 procent terug tot 3,8 miljard dollar, mede vanwege de verkoop van Gap China. Op vergelijkbare basis daalde de omzet met 2 procent. Analisten geraadpleegd door FactSet hielden rekening met een aangepaste winst per aandeel van 0,20 dollar op een omzet van 3,61 miljard dollar, met een vergelijkbare omzetdaling van 8,7 procent. Gap voorziet voor het lopende vierde kwartaal een vlakke tot licht negatieve omzet ten opzichte van de 4,2 miljard dollar een jaar eerder. Analisten mikken voor het lopende kwartaal op 4,26 miljard dollar. Voor heel het jaar mikt de kledingretailer nog steeds op een omzetdaling van circa 5 procent ten opzichte van de omzet van 15,6 miljard dollar een jaar eerder. De consensus mikt op 14,71 miljard dollar. Het aandeel Gap koerste vrijdag in de handel voorbeurs bijna 19 procent hoger. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.