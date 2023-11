Futures voorspellen lichtgroene opening Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag een lichtgroene opening tegemoet. Rond lunchtijd noteerden de futures op de S&P 500 tot 0,2 procent in het groen.

Het belooft een rustig einde te worden van een positieve week in New York, waar de drie grote indexen afstevenen op weekwinsten van zo'n 3 tot 4 procent.

Beleggers lijken overtuigd van het idee dat de Federal Reserve klaar is met het verhogen van de rente en sorteren zelfs al voor op renteverlagingen.

Investment manager Simon Wiersma van ING wees in dat kader ook op de afkoelende arbeidsmarkt in de Verenigde Staten. Uit cijfers over de wekelijkse steunaanvragen bleek donderdag dat het aantal verlengde steunaanvragen is gestegen naar meer dan 1,8 miljoen en daarmee het hoogste niveau in bijna twee jaar.

"Dit wijst erop dat de Amerikaanse arbeidsmarkt afkoelt en de druk op de looninflatie verder afneemt. De reactie op de obligatiemarkt, waar rentes daalden, is daarom terecht", zei Wiersma. De Amerikaanse tienjaarsrente daalde afgelopen week met 25 basispunten tot onder de 4,40 procent op vrijdag.

Wat de inflatieverwachting volgens Wiersma ook helpt, zijn de dalende olieprijzen. Een vat WTI werd donderdag zo'n 5 procent goedkoper. Op weekbasis verliezen de olieprijzen opnieuw terrein.

"Dat de olieprijs daalt heeft vaak weinig te maken met veranderingen in de fysieke vraag of aanbod van olie. Ja, de olievoorraden in de VS lopen op en de wereldwijde groei neemt af, dus ook de (extra) vraag naar olie. Maar de kortetermijnbewegingen van de olieprijs worden vooral veroorzaakt door speculanten", aldus Wiersma.

Op macro-economisch vlak is het vrijdag rustig. De euro/dollar handelde aan het begin van de middag op 1,0871.

Bedrijfsnieuws

Applied Materials opende donderdag nabeurs de boeken. De resultaten waren beter dan de toeleverancier aan de halfgeleiderindustrie zelf had verwacht en overtroffen ook de marktverwachtingen. Het aandeel gaat vrijdag toch een openingsverlies van 7 procent tegemoet. De chipmaker is onderwerp van een Amerikaans strafrechtelijk onderzoek vanwege het mogelijk ontwijken van exportbeperkingen naar China, schreef persbureau Reuters vrijdag op basis van bronnen.

"Het bericht overschaduwde de prima kwartaalcijfers en vooruitzichten van het bedrijf", aldus Wiersma van ING.

Walmart lijkt vrijdag slechts beperkt te herstellen van de koersval een dag eerder, met een bescheiden plus in de voorbeurshandel.

Alibaba leverde donderdag al 9 procent in nadat de Chinese e-commercegigant meldde af te zien van een afsplitsing van zijn cloudactiviteiten. Vrijdag verloor het aandeel in Hongkong al 10 procent en er lijkt in New York nog eens 3,5 procent van de beurswaarde af te gaan. Volgens Wiersma is de koersreactie overtrokken.

Slotstanden

De Amerikaanse beurzen zijn donderdag dicht bij huis gebleven. De S&P 500 steeg 0,1 procent op 4.508,24 punten, de Dow Jones index verloor 0,1 procent op 34.945,47 punten en de Nasdaq sloot minder dan 0,1 procent hoger op 14.113,67 punten.