Valuta: euro maakt opnieuw pas op de plaats

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde vrijdag rondom de 1,0850 dollar en kwam daarmee nauwelijks in beweging, nadat definitieve inflatiecijfers uit de eurozone niet afweken van eerdere ramingen. "Het is wachten op de volgende impuls", aldus valutahandelaar Paul Erdmann van valutabroker Ebury vrijdag tegen ABM Financial News. "De definitieve inflatie van de eurozone over oktober was dat in elk geval niet, waarmee de aandacht voor vrijdag verschuift naar de speech van ECB-voorzitter Christine Lagarde vanmiddag in Frankfurt." In Frankfurt vindt momenteel een bankencongres plaats. De inflatie van de eurozone kwam over oktober uit op 2,9 procent op jaarbasis, gedaald van 4,3 procent een maand eerder. De kerninflatie bedroeg 4,2 tegen 4,5 procent een maand eerder. Deze cijfers kwamen overeen met de voorlopige cijfers. De Amerikaanse macro-economische agenda bevat vrijdag alleen data over de woningbouw en bouwvergunningen over oktober. Volgende week is het eerste richtpunt de notulen van de meest recente Fed-vergadering. De euro noteerde vrijdag vlak op 1,0856 dollar. De Europese munt maakte bovendien een pas op de plaats op 0,8743 Britse pond. Het Britse pond noteerde eveneens vlak op 1,2417 dollar. Bron: ABM Financial News

