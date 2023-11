Bescheiden winsten voor de AEX Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste vrijdagochtend licht hoger. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,4 procent op 756,95 punten. Beleggingsadviseur Kevin Verstraete van Lynx wees op de zwakke macrocijfers uit de VS, die op donderdag verschenen. "Deze resultaten, die zwakker waren dan verwacht, lijken de Federal Reserve ervan te overtuigen geen verdere renteverhogingen door te voeren", aldus de expert van Lynx. "De markt lijkt deze interpretatie te delen, aangezien de rendementen op Amerikaanse staatsobligaties daalden [en] deze daling bood aandelen de mogelijkheid tot herstel." "De voornaamste vraag voor markten is nu of handelaren en beleggers te haastig waren om een reeks zwakke Amerikaanse economische cijfers te vertalen naar het begin van een cyclus van renteverlagingen door de Fed vanaf het einde van het eerste kwartaal van 2024", aldus SPI Asset Management. "De zorg is dat de markten de kans overschatten dat de Fed volop gaat verruimen."



Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0859. De olieprijzen herstelden beperkt van de flinke daling donderdag. "De olieprijzen bereikten donderdag de laagste niveaus in vier maanden en samen met de teruglopende rentes, biedt dit ruimte voor aandelenmarkten om verder te stijgen", aldus analisten van IG. De beursagenda is vandaag vrijwel leeg. Beleggers hadden nog wel aandacht voor de definitieve inflatie in de eurozone in oktober. De consumentenprijzen stegen conform een eerdere raming met 2,9 procent, fors minder dan de stijging van 4,3 procent in september. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen won Aegon in de nasleep van cijfers een dag eerder, en een positief commentaar van Berenberg, 1,0 procent. ArcelorMittal en Exor stegen ongeveer anderhalf procent, net als AkzoNobel. Adyen en Randstad gingen aan kop met winsten van rond de 2 procent. De verliezen in de AEX waren beperkt. Unilever en UMG sloten de rij met verliezen van minder dan een half procent. In de AMX won Arcadis 2 procent op 45,24 euro. Jefferies verhoogde het koersdoel voor Arcadis van 52,00 naar 57,00 euro met handhaving van het koopadvies. De zakenbank verhoogde op basis van de nieuwe doelstellingen die Arcadis donderdag presenteerde, de taxaties voor de EBITA met 5 tot 10 procent. Allfunds schreef 2,5 procent bij, net als Just Eat Takeaway en Air France-KLM. Dalers waren er nauwelijks. In de AScX won B&S Group bijna 3 procent en Avantium en PostNL zo'n 2 procent. Sif verloor juist een half procent en was daarmee de grootste daler. Bron: ABM Financial News

