ING: 'UMG doet het beter dan Warner' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De resultaten van Warner Music Group lieten zien dat Universal Music Group harder groeit dan zijn concurrent. Dit stelde ING in een rapport na resultaten van Warner op donderdag. Warner stelde teleur met een omzet tegen constante valuta, die over het vierde kwartaal van het fiscale boekjaar 4,5 procent steeg, maar die ook 5 procent achterbleef bij de verwachtingen, zag ING. UMG zag de omzet in het derde kwartaal met 9,9 procent oplopen. "Daarmee groeit UMG harder dan één van zijn twee concurrenten", aldus analist David Vagman, wijzend op Sony Music als tweede concurrent. ING heeft een koopadvies op UMG met een koersdoel van 30,00 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.