Applied Materials onder vuur vanwege export naar China

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Chipmaker Applied Materials is onderwerp geworden van een Amerikaans strafrechtelijk onderzoek vanwege het mogelijk ontwijken van exportbeperkingen naar China. Dit schreef persbureau Reuters vrijdag op basis van bronnen. De grootste Amerikaanse fabrikant van halfgeleiderapparatuur zou verdacht worden van de verkoop van apparatuur aan het Chinese staatsbedrijf Semiconductor Manufacturing International Corporation. Het zou gaan om een bedrag van honderden miljoenen dollars. In oktober 2022 meldde Applied Materials voor het eerst dat het een dagvaarding had ontvangen van het Amerikaanse Openbaar Ministerie voor informatie over bepaalde zendingen aan Chinese klanten. Het aandeel verloor donderdag in de nabeurshandel 7,6 procent van zijn waarde, na cijfers. Bron: ABM Financial News

