AEX vermoedelijk licht hoger van start

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat vrijdag vermoedelijk hoger van start. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,3 procent.

De AEX deed donderdag nog een stap terug, na drie winstdagen op rij, met een koersdaling van 1,2 procent naar 753,91 punten.

Een specifieke reden voor de daling was er niet. Winstnemingen na de recente rally, vermoedde investment manager Simon Wiersma van ING.

Wall Street wist daarnaast donderdagavond voor de tweede dag op rij geen richting te kiezen en de hoofdindices sloten vrijwel vlak. SPI Asset Management wees op zorgen dat de markt mogelijk te ver is doorgeschoten in zijn optimisme.

"De voornaamste vraag voor markten is nu of handelaren en beleggers te haastig waren om een reeks zwakke Amerikaanse economische cijfers te vertalen naar het begin van een cyclus van renteverlagingen door de Fed vanaf het einde van het eerste kwartaal van 2024. De zorg is dat de markten de kans overschatten dat de Fed volop gaat verruimen."

Supermarktgigant Walmart leverde donderdag ruim 8 procent in. De outlook werd verhoogd bij het presenteren van de kwartaalcijfers, maar de markt had qua verwachting voor de winst per aandeel op meer gerekend.

De Amerikaanse olie-future daalde daarnaast donderdagavond in New York bijna 5 procent naar 72,90 dollar per vat. De klad kwam in de olieprijs, nadat de Amerikaanse oliereserves woensdag bleken te zijn gestegen.

Voorafgaand aan de aanslagen van Hamas op Israël op 7 oktober noteerde olie nog ruim boven de 80 dollar per vat. Vrees voor escalatie van het conflict deed de olieprijs aanvankelijk stijgen tot boven de 90 dollar per vat.

In Azië noteren de meeste hoofdindices vanochtend licht lager. De negatieve uitschieter is de Hang Seng index in Hongkong met een daling van ongeveer twee procent.

Alibaba kwam gisteren voor aanvang van de Amerikaanse beurshandel met cijfers. Daarbij zei de internetgigant vanwege de Amerikaanse exportbeperkingen te hebben besloten om de clouddivisie niet te zullen afsplitsen. Het aandeel daalde vanochtend in Hongkong met bijna 10 procent. Tencent ging ook ruim 3 procent in het rood.

De beursagenda is vandaag vrijwel leeg. Beleggers hebben nog wel aandacht voor de definitieve inflatie in de eurozone in oktober.

Bedrijfsnieuws

Jefferies verhoogde het koersdoel voor Arcadis van 52,00 naar 57,00 euro met handhaving van het koopadvies. De zakenbank verhoogde op basis van de nieuwe doelstellingen die Arcadis donderdag presenteerde, de taxaties voor de EBITA met 5 tot 10 procent.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 steeg donderdag met 0,1 procent op 4.508,24 punten, de Dow Jones index verloor 0,1 procent op 34.945,47 punten en de Nasdaq sloot minder dan 0,1 procent hoger op 14.113,67 punten.