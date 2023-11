Walmart onderuit op terughoudend Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn donderdag dicht bij huis gebleven. De S&P 500 steeg 0,1 procent op 4.508,24 punten, de Dow Jones index verloor 0,1 procent op 34.945,47 punten en de Nasdaq sloot minder dan 0,1 procent hoger op 14.113,67 punten.

SPI Asset Management wees op de zorgen dat de markt te ver is doorgeschoten in het optimisme.

"De voornaamste vraag voor markten is nu of handelaren en beleggers te haastig waren om een reeks zwakke Amerikaanse economische cijfers te vertalen naar het begin van een cyclus van renteverlagingen door de Fed vanaf het einde van het eerste kwartaal van 2024. De zorg is dat de markten de kans overschatten dat de Fed volop gaat verruimen."

De ontmoeting tussen de Amerikaanse president Joe Biden en de Chinese leider Xi Jinping lokte geen sterke marktreactie uit, hoewel de bijeenkomst positief zou zijn verlopen.

"Er zijn een paar concrete afspraken gemaakt over onder andere militaire communicatie. De stemming was blijkbaar redelijk optimistisch", aldus investment manager Simon Wiersma van ING.

Frank Vranken van Edmond de Rothschild Europe wees wel op Chinese aandelen als Alibaba, Tencent en JD.com die in voorgaande dagen flink stegen.

"De mildere retoriek tussen Xi en Biden heeft beleggers er misschien toe aangezet om de gigantische Chinese techbedrijven met een frisse blik te bekijken", aldus de marktstrateeg. Donderdag stonden de Amerikaanse noteringen van Alibaba en JD.com wel onder druk, nadat eerstgenoemde de boeken opende.

Het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten is in de week eindigend op 11 november gestegen, met 13.000 tot 231.000.

Amerikaanse huizenbouwers beschouwen de verkoopomstandigheden ook in november als negatief en de index daalde van 40 tot 34. De hoge hypotheekrente in de VS is de grootste boosdoener.

Op macro-economisch vlak werd donderdag verder bekend dat de industriële productie in de VS in oktober is gedaald met 0,6 procent. Er werd gerekend op een krimp van 0,4 procent.

De Philadelphia Fed index toonde in november verder herstel, hoewel de index met -5,9 wel in negatief terrein bleef. Een maand eerder noteerde de index op -9,0.

De Amerikaanse importprijzen zijn in oktober sterker dan verwacht gedaald, door fors lagere importprijzen voor energie. De importprijzen daalden met 0,8 procent op maandbasis. Er werd door analisten gerekend op een daling van 0,3 procent.

De euro/dollar handelde donderdagavond op 1,0847. WTI-olie werd donderdag bijna 5 procent goedkoper, nadat woensdag bekend werd dat de Amerikaanse olievoorraden in de afgelopen weken flink zijn gestegen.

Bedrijfsnieuws

Retailgigant Walmart leverde donderdag ruim 8 procent in. De outlook werd verhoogd bij het presenteren van de kwartaalcijfers maar de markt had qua verwachting voor de winst per aandeel op meer gerekend.

Sectorgenoot Macy's behaalde afgelopen kwartaal minder winst, terwijl de omzet daalde. De verwachtingen werden echter licht opwaarts bijgesteld en dus steeg het aandeel donderdag ruim 5,5 procent.

Alibaba is niet van plan de clouddivisie af te splitsen, meldde het Chinese internetbedrijf bij zijn derdekwartaalcijfers. De Amerikaanse notering van het aandeel daalde 9 procent. Sectorgenoot JD.com verloor zo'n 2 procent.

Cisco Systems heeft in het eerste kwartaal van zijn lopende boekjaar een hoger dan verwachte aangepaste winst geboekt, maar werd somberder over het hele boekjaar. Het aandeel daalde 10 procent.

Palo Alto Networks presteerde beter dan verwacht in het afgelopen kwartaal en verhoogde de winstverwachting voor het lopende boekjaar. Toch was de outlook niet geheel positief want Palo Alto verlaagde de verwachting voor de factureringen, een belangrijke indicator voor de vraag. Het aandeel verloor bijna 5,5 procent.

Warner Music wist de verwachtingen afgelopen kwartaal ook te verslaan, dankzij streaming en enkele grote releases, waaronder de soundtrack van de film Barbie. Het aandeel daalde toch bijna 5 procent.



Lenovo boekte 54 procent minder winst in het afgelopen kwartaal, maakte de grootste PC-fabrikant ter wereld bekend. De Amerikaanse notering daalde 3,5 procent.

Nabeurs volgt nog Applied Materials met cijfers. In aanloop naar de publicatie daalde het aandeel licht.

Aandelen van tweedehands autoverkopers als Carmax en Carvana verloren ruim 5 procent nadat bekend werd dat Amazon vanaf 2024 ook auto's gaat verkopen via zijn website.

Een kleine meerderheid van de werknemers van General Motors die lid zijn van de vakbond United Auto Workers heeft donderdag ingestemd met een nieuwe arbeidsovereenkomst die 4,5 jaar geldig is. Uit data van de UAW blijkt dat 54,7 procent van de leden de cao accepteren.

Bij Ford Motor en Chrysler-moederbedrijf Stellantis wordt nog gestemd. Volgens de gegevens van de UAW steunen de werknemers bij deze twee bedrijven de overeenkomsten met grotere marges dan bij GM.

De aandelen van GM, Ford en Stellantis sloten donderdag 2 tot 3 procent lager.