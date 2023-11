Olieprijs daalt hard Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is donderdag hard gedaald. Bij een settlement van 72,90 dollar werd een vat West Texas Intermediate bijna 5 procent goedkoper. Woensdag verloor WTI ook al terrein, toen bleek dat de Amerikaanse olievoorraden in de afgelopen twee weken met 17,5 miljoen vaten zijn gestegen. "De impact van de stijgende voorraden en technische zwakte drukken de prijzen. We denken dat de spotprijzen voor ruwe olie op korte termijn de 72 dollar zullen testen," zei econoom Peter Cardillo van Spartan Capital. Toch zien analisten van Citigroup nog genoeg opwaartse risico's, "met de mogelijkheid dat OPEC+ actie onderneemt om de prijzen te beheersen, terwijl de risico's voor het aanbod in het Midden-Oosten hoog blijven", aldus de Amerikaanse bank. Het technisch comité van OPEC+ komt 26 november bijeen om het productiebeleid van de groep te evalueren. Verder meldde persbureau Bloomberg dat de VS sancties op Iraanse olie strenger wil handhaven, waardoor de olie-export van Iran onder druk zal komen te staan. Hiermee zou het mondiale aanbod met 500.000 tot 1 miljoen vaten per dag kunnen afnemen, zeiden olie-analisten van ING. "Genoeg om de mondiale oliebalans aanzienlijk te verkrappen in 2024." Bron: ABM Financial News

