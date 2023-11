Europese beurzen sluiten lager Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag overwegend lager geëindigd. De Stoxx Europe 600 index daalde 0,7 procent tot 451,27 punten. De Duitse DAX liet een bescheiden winst optekenen van 0,2 procent op 15.786,61 punten. De Franse CAC 40 sloot 0,6 procent in de min bij een stand van 7.168,40 punten. De Britse FTSE sloot 1,0 procent lager op 7.410,97 punten. De verliezen van de Europese indexen volgden op een lagere sessie in Azië. Investment manager Simon Wiersma van ING wees erop dat beleggers wat winsten namen na de recente rally. "Zwakke cijfers over de Chinese huizenprijzen en tegenvallende kwartaalberichten van de 'internetloodgieters' Cisco en Palo Alto Networks" hielpen het sentiment ook niet, volgens Wiersma. Daarbij kwamen in Europa HelloFresh en Burberry met winstwaarschuwingen, die stevige koersverliezen opleverden voor de twee aandelen. Op macro-economisch vlak was het verder rustig. De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,0856. WTI-olie werd zo'n 4 procent goedkoper en kostte minder dan 74 dollar per vat. Bedrijfsnieuws Siemens heeft het afgelopen gebroken boekjaar flink meer omzet behaald en zag de winst verdubbelen. Voor het boekjaar 2024 verwacht Siemens een vergelijkbare omzetgroei van 4 tot 8 procent. De onderneming rekent op een winst, los van de investering in Siemens Energy, van 10,40 tot 11,00 euro per aandeel. Het aandeel sloot bijna 6 procent hoger en hield daarmee de DAX in het groen. Volkswagen daalde 1,5 procent en ook sectorgenoten stonden onder druk. Volgens analisten van Bernstein staat Volkswagen een moeilijk jaar te wachten. De Duitse autofabrikant heeft te kampen met een vertragende vraag en prijsdruk in een verzwakkend macro-economisch klimaat. Nutsbedrijven RWE en E.ON zaten in de lift, net als halfgeleiderproducent Infineon. Zalando stond wel onder druk in Frankfurt, met een verlies van ruim 4,5 procent. HelloFresh leverde zelfs meer dan 22 procent in na een winstwaarschuwing. Delivery Hero sloot juist 3 procent in het groen. In Londen en Amsterdam stonden Deliveroo en Just Eat Takeaway wel onder druk. Alstom won in Parijs ruim 4 procent en voerde daarmee de CAC 40 aan. Daarmee herstelde het aandeel deels van de klap op woensdag, toen de Franse multinational met plannen kwam om de enorme schuldenberg aan te pakken. TotalEnergies verloor ruim 2,5 procent en belandde daarmee in de onderste regionen van de CAC 40. Oliefondsen stonden in het spoor van de dalende olieprijzen onder druk. Shell, dat donderdag ex-dividend ging, verloor ruim 2 procent en BP verloor 3 procent. Burberry was een stevige daler in Londen nadat het luxemerk met een winstwaarschuwing kwam. Het aandeel daalde 11 procent. Sectorgenoten als LVMH en Kering verloren eveneens terrein. Betaalbedrijf Worldline daalde in Parijs bijna 3 procent en sectorgenoot Adyen verloor in Amsterdam ruim een procent.



Wall Street De Amerikaanse beurzen noteerden rond het Europese slot zo'n 0,3 procent in het rood. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.