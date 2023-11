Aegon koploper op rood Damrak Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is donderdag, na enkele mooie winstdagen op rij, in het rood gesloten. De AEX daalde 1,2 procent naar 753,91 punten. De verliezen van de Europese indexen volgden op een lagere sessie in Azië. Investment manager Simon Wiersma van ING wees erop dat beleggers wat winsten namen na de recente rally. "Zwakke cijfers over de Chinese huizenprijzen en tegenvallende kwartaalberichten van de 'internetloodgieters' Cisco en Palo Alto Networks", hielpen het sentiment ook niet, volgens Wiersma. De langverwachte bijeenkomst van Xi Jinping en Joe Biden in San Francisco leverde volgens analisten van Carmignac geen grote verrassingen op. Dat is volgens de vermogensbeheerder vooral goed nieuws voor Chinese aandelen. Beide landen hervatten de militaire dialoog en dat lijkt volgens Carmignac veel kou uit de lucht te halen. De Amerikaanse macrocijfers leverden vanmiddag een verdeeld beeld op. De Philadelphia Fed liet een meevallend herstel zien, de importprijzen daalden en wekelijkse steunaanvragen stegen. Het vertrouwen onder Amerikaanse huizenbouwers verslechterde verder, waarbij de hoge hypotheekrente als schuldige werd aangewezen. De euro/dollar steeg naar 1,0856 en de Amerikaanse tienjaarsrente daalde naar 4,465 procent. Olie werd bijna 4 procent goedkoper. De klad kwam in de olieprijs, nadat de Amerikaanse reserves woensdag bleken gestegen. Stijgers en dalers Koploper in de AEX was Aegon na cijfers. Bij die cijfers verhoogde de verzekeraar de outlook voor 2023. En de resultaten waren ook weer beter dan verwacht, vond ING. Aegon won 2,5 procent,. Sectorgenoten Wolters Kluwer en RELX werden 0,5 en 0,9 procent duurder. UMG won een half procent, ondanks dat de cijfers van concurrent Warner Music niet goed werden ontvangen. AkzoNobel verloor 1,5 procent nadat zakenbank Jefferies het aandeel van de kooplijst haalde. De grootste verliezen in de AEX kwamen voor rekening van Shell en Prosus, met 2,2 en 4,1 procent. Shell noteerde ex-dividend. Prosus kende woensdag nog een goede dag na de cijfers van Tencent, de grootste deelneming van de investeerder. In de AMX ging Arcadis 3,4 procent in het groen. Analisten waren positief verrast door de groeidoelen die Arcadis vandaag deelde en Degroof Petercam besloot al om het koersdoel te verhogen. JDE Peet's en Van Lanschot Kempen stegen 1,3 en 0,5 procent. Daarentegen daalden Vopak en SBM Offshore door de lagere olieprijs 2,3 en 3,2 procent. OCI leverde zelfs 4,7 procent in. Bij de smallcaps viel de koerswinst van 1,8 procent voor Kendrion op. BAM steeg 0,6 procent. Vivoryon was de grootste daler met 3,6 procent, op de voet gevolgd door Azerion. Het lokaal genoteerde Onward, dat in een persbericht liet weten te onderzoeken hoe het beste vers kapitaal kan worden opgehaald, won 1,1 procent en Envipco steeg na cijfers 2,5 procent. Het aandeel IEX won 14,7 procent, maar bij een lage omzet. Wall Street De Amerikaanse beurzen noteerden kleine verliezen aan het einde van de Europese beursdag. Bron: ABM Financial News

