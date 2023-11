Philips gaat samenwerken met academisch centrum New York Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Philips

(ABM FN-Dow Jones) Philips start een strategische samenwerking met NYU Langone Health, het volgens het bedrijf best aangeschreven academisch medisch centrum van de Verenigde Staten. Dit meldde Philips donderdagmiddag. De achtjarige strategische samenwerking heeft een waarde die kan oplopen tot 115 miljoen dollar en is gericht op het verbeteren van de patiëntenzorg door middel van verdere innovatie. Met deze nieuwe samenwerking zal NYU Langone Health de IntelliSite Pathologie-oplossing, bedrijfsinformatica en AI-gebaseerde diagnostische beeldvormingstechnologieën van Philips gaan gebruiken, waaronder de Philips Lumify Handheld Ultrasound. NYU Langone zal ook gebruik maken van het Philips Patient Information Center iX en het Philips Capsule Medical Device Information Platform (MDIP). Met deze technologieën kunnen artsen van NYU Langone in realtime samenwerken, of het nu gaat om het delen van pathologie, beeldvormingsstudies of patiëntgegevens om het diagnostische vertrouwen te ondersteunen en geïndividualiseerde zorgplannen op maat te maken. "Deze geïntegreerde, collaboratieve aanpak zal deel uitmaken van een streven om de patiëntenervaring verder te verbeteren door snellere diagnose en behandeling en betere resultaten", aldus Philips. Bron: ABM Financial News

