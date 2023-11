Vlakke start voorzien voor Wall Street

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan donderdag een vlakke opening tegemoet en blijven daarmee dichtbij de hoogste niveaus van de afgelopen twee maanden.

Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren een half uur voor de start vrijwel ongewijzigd.

Beleggers zijn er geruster op dat de Fed, die de afgelopen cyclus de rente van vrijwel nul naar ruim 5 procent verhoogde, de economie niet abrupt tot stilstand zal brengen en dat er een "zachte landing" komt die nog steeds goed zal zijn voor de winsten van bedrijven.

Sommige marktvolgers waarschuwen wel dat de volatiliteitsindex is gedaald en dat S&P 500-index in slechts drie weken tijd van het signaal 'oversold' naar het randje van 'overbought' is gedraaid.

"Aandelenfutures wijzen op een tamme opening, door zorgen dat de markt te ver is doorgeschoten in het optimisme", stelde SPI Asset Management.

"De voornaamste vraag voor markten is nu of handelaren en beleggers te haastig waren om een reeks zwakke Amerikaanse economische cijfers te vertalen naar een begin van een cyclus van renteverlagingen door de Fed vanaf het einde van het eerste kwartaal van 2024. De zorg is dat de markten nu de kansen dat de Fed volop gaat accommoderen overschat."

Economische cijfers voor opening van de beurs bevestigen de trend van dalende inflatie. De importprijzen in oktober daalden sterker dan verwacht, vooral doordat de geimporteerde brandstoffen ruim 6 procent goedkoper werden, terwijl ze een maand eerder nog in prijs stegen. Ook de exportprijzen daalden vergeleken met september.

De aanvragen voor nieuwe werkloosheidsuitkeringen lieten geen grote beweging zien en een andere index wees op een sneller dan verwachte afname van de krimp van de bedrijvigheid in de regio Philadelphia. Dit bevestigde het idee van een "zacht landende" Amerikaanse economie.

Later donderdag volgen nog een cijfer over de Amerikaanse industriële productie.

De Chinese leider Xi Jinping was voor het eerst in zes jaar in de Verenigde Staten, en werd omarmd door leiders van grote bedrijven en andere genodigden, na een oproep tot samenwerking.

De olieprijs daalde. Een vat WTI-olie voor december werd 0,8 procent goedkoper op 76,08 dollar en Brent-olie voor levering in januari handelde 0,7 procent lager op 80,69 dollar.

De euro/dollar noteerde op 1,0838. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er 1,0845 op de borden. CPT denkt dat de dollar kan herstellen na de aanzienlijke stap terug die de munt deed na de daling van het Amerikaanse inflatiecijfer eerder deze week.



Bedrijfsnieuws

Retailgigant Walmart verloor fors terrein in de handel voorbeurs, nadat het bdrijf zijn winst- en omzetverwachtingen minder sterk verhoogde dan de markt al had ingecalculeerd. Hoeel de omzet en winst iets beter dan verwacht waren verloor het aandeel 5,9 procent.

Warner Music verloor 2,6 procent nadat het bedrijf de winstverwachtingen over trof, dankzij streaming en enkele grote releases, waaronder de soundtrack van de film Barbie.

Macy's zag de omzet en winst dalen en scherpte zijn verwachtingen aan. Het aandeel stond voorbeurs 9,5 procent in de plus.



Cisco Systems heeft in het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar een hoger dan verwachte aangepaste winst geboekt, maar werd somberder over het hele boekjaar. Het aandeel ging voorbeurs met 10 procent onderuit.

Palo Alto Networks deed het ook beter dan verwacht met winst en omzet en verhoogde de verwachting voor de aangepaste winst in het boekjaar, dat ook net begon, maar het aandeel verloor ruim 7 procent in de elektronische handel omdat de verwachting voor de totale declaraties omlaag ging.

Maxeon Solar is voor de tweede keer dit boekjaar voorzichtiger geworden over de omzet. Het aandeel lijkt 12 procent lager te openen.



Lenovo boekte 54 procent minder winst in het afgelopen kwartaal, maakte de grootste PC-fabrikant ter wereld bekend.

Nabeurs volgt nog Applied Materials.

Alibaba is niet van plan de clouddivisie af te splitsen, meldde het Chinese internetbedrijf bij zijn derdekwartaalcijfers. Het Amerikaanse aandeel lijkt 8 procent lager te openen.

Slotstanden

Wall Street sloot woensdag licht hoger, voortbordurend op de forse winsten van dinsdag. De S&P 500 steeg 0,2 procent op 4.502,88 punten, de Dow Jones index won 0,5 procent op 34.991,21 punten en de Nasdaq sloot 0,1 procent hoger op 14.103,84 punten.