Beursblik: geen verrassingen in bijeenkomst Biden en Xi

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Uit de recente top van de Amerikaanse president Joe Biden en zijn Chinese ambtsgenoot Xi Jinping kwamen geen verrassingen en de bijeenkomst zal vooral gunstig uitpakken voor de waardering van Chinese aandelen. Dit stelde de Franse vermogensbeheerder Carmignac donderdag in een reactie op de top. Carmignac betoogde dat beide staatslieden politiek gezien er in eigen land niet gunstig voorstaan en wel een succesje konden gebruiken. Tegelijkertijd trekken veel Amerikaanse bedrijven zich uit China terug en dat heeft een weerslag op de Chinese economie en de munteenheid. Carmignac ziet geen veranderingen op geostrategisch terrein voor de lange termijn. Beide landen hervatten de militaire dialoog en dat lijkt volgend Carmignac veel kou uit de lucht te halen. Taiwan gaat in januari volgend jaar naar de stembus en woensdag bleken twee rechtervleugelpartijen gezamenlijk op te gaan voor winst in die verkiezingen, waarmee de kansen voor de onafhankelijk gezinde DPP lijken te verminderen. Een overwinning voor KMT en TPP zou Beijing gunstiger stemmen, aldus Carmignac. Bron: ABM Financial News

