Warner Music profiteert van streaming

(ABM FN-Dow Jones) Warner Music heeft in het vierde kwartaal van het gebroken boekjaar de winstverwachtingen overtroffen, dankzij streaming en enkele grote releases. Dit bleek donderdag uit cijfers van de muziekuitgever. In het afgelopen kwartaal, dat eindigde op 30 september, kwam de nettowinst uit op 152 miljoen dollar, ofwel 0,29 dollar per aandeel, tegen 148 miljoen of 0,28 dollar per aandeel een jaar eerder. Analisten geraadpleegd door FactSet hielden rekening met een winst per aandeel van 0,26 dollar. De omzet steeg afgelopen kwartaalmet 5,9 procent tot 1,59 miljard dollar, waar analisten mikten op 1,57 miljard dollar. De divisie Recorded Music zag de omzet met 3,8 procent stijgen tot 1,29 miljard dollar, terwijl de omzet uit streaming zelfs met 9,6 procent toenam. Bij Music Publishing schoot de omzet met 17,3 procent omhoog tot 298 miljoen dollar. Voor het eerst slaagde Warner Music erin om een jaaromzet van meer dan 6 miljard dollar te realiseren. Afgelopen kwartaal profiteerde het bedrijf van de release van onder meer de soundtrack van de Barbie film, maar ook van muziek uitgebracht door Ed Sheeran en Zach Bryan. Het aandeel Warner Music steeg donderdag voorbeurs licht met 0,5 procent. In Amsterdam won sectorgenoot Universal Music Group 0,7 procent. Bron: ABM Financial News

