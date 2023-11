Macy's scherpt outlook 2023 aan Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Macy's

(ABM FN-Dow Jones) Macy's heeft in het derde kwartaal de omzet en winst zien dalen en de outlook voor heel het jaar werd aangescherpt. Dit bleek donderdag uit cijfers van het Amerikaanse retailbedrijf. Macy's mikt voor dit jaar op een omzet van minimaal 22,9 miljard in plaats van 22,8 miljard dollar in een vorige raming uit augustus. De bovengrens van de range bleef intact op 23,2 miljard dollar. Op vergelijkbare basis zal de omzet met 6 tot 7,0 procent dalen. Eerder achtte Macy's een daling van 7,5 procent ook mogelijk. Verder voorziet de retailer nu een aangepaste winst per aandeel van 2,88 tot 3,13 dollar tegen 2,70 tot 3,20 dollar bij de halfjaarcijfers in augustus. Resultaten derde kwartaal De omzet daalde in het afgelopen kwartaal op jaarbasis van 5,23 miljard naar 4,86 miljard dollar. Op vergelijkbare basis daalde de omzet met 7,0 procent. De brutomarge liep op van 38,7 naar 40,3 procent. De nettowinst daalde van 108 miljoen dollar naar 43 miljoen dollar. Op aangepaste basis verdiende Macy's afgelopen kwartaal 0,21 dollar per aandeel tegen 0,52 dollar een jaar eerder. Analisten geraadpleegd door FactSet mikten op een break-even resultaat. In de Amerikaanse voorbeurshandel steeg het aandeel Macy's donderdag 13,2 procent. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.