Alibaba wil clouddivisie niet afstoten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Alibaba is niet van plan de clouddivisie af te splitsen. Dit werd donderdag bekendgemaakt met de publicatie van de cijfers over het derde kwartaal. De Chinese techreus waarschuwde dat de Amerikaanse exportbeperkingen op computerchips en halfgeleiderapparatuur, die in oktober werden verzwaard, een negatieve impact hebben op de divisie Cloud Intelligence. Volgens Alibaba wordt het moeilijk om producten en diensten aan te bieden en dat ook huidige afspraken moeilijk na te komen zijn. De maatregelen creëren onzekerheid over de toekomst van de clouddivisie, die daarom niet zal worden afgestoten. Eerder maakte Alibaba juist plannen over een spin-off bekend. "We zullen ons focussen op het creëren van een duurzaam groeimodel voor de divisie onder de huidige omstandigheden", aldus Alibaba. Cijfers In het afgelopen kwartaal boekte Alibaba een winst per aandeel van 15,63 yuan, omgerekend circa 1,99 euro bij een omzet van 224,8 miljard yuan, een stijging van 9 procent op jaarbasis. Analisten geraadpleegd door FactSet hielden rekening met een winst per aandeel van 15,28 yuan op een omzet van 224,5 miljard yuan. De marge steeg van 12 naar 15 procent. "Een solide kwartaal", zei CEO Eddie Wu donderdag. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.