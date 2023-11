Media: Rabobank gaat verder inkrimpen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Rabobank

(ABM FN-Dow Jones) Rabobank gaat ingrijpend reorganiseren, omdat de bank te log, te complex en te hiërarchisch is. Dat schreef het Financieele Dagblad donderdag op basis van een notitie aan de ledenraad. De huidige inrichting van de bank leidt tot te veel bestuurlijke drukte en door de vele lagen mist de bank slagkracht en kunnen klanten niet snel en efficiënt worden bediend, aldus topman Stefaan Decraene. Er moeten functies worden weggesneden, maar de bank plakt daar in de uitgelekte notitie, die op 7 november werd verstuurd, geen getal op, meldde de krant. Wel noemt topman Decraene de indirecte kosten te hoog. De besluitvorming zou met minder mensen toe kunnen. Al in april kondigde de nieuwe topman een reorganisatie aan. Toen zei hij dat er te veel vergaderd wordt en pleitte hij voor een gedeeltelijke terugkeer naar de regio. De vorige topman Wiebe Draijer centraliseerde de aansturing van de lokale Rabobanken juist in Utrecht. Die centralisatie zou volgens Decraene te ver zijn doorgeschoten. Het bestuur van Rabobank bespreekt de plannen nu in de verschillende lokale kringen, schrijft de krant, en deze zijn nog niet definitief. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.