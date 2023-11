Omzet Nederlandse bouw stijgt met ruim 6 procent Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: VolkerWessels

(ABM FN-Dow Jones) De omzet in de bouw is in het derde kwartaal op jaarbasis gestegen, terwijl het aantal afgegeven bouwvergunningen daalde. Dit meldde statistiekbureau CBS donderdag. De omzet steeg in het derde kwartaal met 6,4 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Kleine bouwbedrijven met minder dan tien werknemers zetten gemiddeld 6,8 procent meer om, terwijl middelgrote bedrijven met 10 tot 100 werknemers slechts een stijging van 1,1 procent behaalden. Grote bouwbedrijven met meer dan 100 werknemers zagen hun omzet met 14,5 procent stijgen. Het aantal afgegeven nieuwbouwvergunningen daalde in het derde kwartaal wel met 27 procent naar 11.200 stuks. Op kwartaalbasis was dit eveneens een daling van 27 procent. Het aantal faillissementen in de bouw is in het derde kwartaal opnieuw gestegen. Afgelopen kwartaal gingen 112 bouwbedrijven failliet, tegenover 85 in het derde kwartaal van 2022. Bron: ABM Financial News

