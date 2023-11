Europese beurzen grotendeels lager rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden donderdag overwegend lager na een paar dagen van behoorlijke winsten nu de rentevrees vrijwel de markt uit de markt lijkt te zijn verdwenen. Voorzitter Christine Lagarde van de ECB kan het sentiment vandaag iets meer kleur geven met een speech in Frankfurt. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde donderdag rond het middaguur een min van 0,2 procent op 454,80 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,4 procent naar 15.803,30 punten. De Franse CAC 40 noteerde een daling van 0,3 procent met een stand van 7.191,67 punten. De Britse FTSE daalde 0,4 procent naar 7.459,25 punten. Beleggers nemen even wat gas terug, zo merkte investment manager Simon Wiersma van ING op. "Dat is op zich best logisch, al werden er weer prima macro-economische cijfers bekendgemaakt", aldus de expert van de bank, wijzend op onder meer de Amerikaanse detailhandelsverkopen en producentenprijzen. China en de VS zijn onder meer van plan om de militaire contacten te hervatten die China verbrak na een bezoek van toenmalig voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi aan Taiwan in 2022. Echt groot nieuws was er evenwel niet echt na een top tussen beide landen. Wel zijn de banden tussen de twee naties verbeterd, aldus KBC. Ze zullen een "directe, open duidelijke communicatie voeren op een directe basis". De belangrijkste factor voor de financiële markten blijft echter de evolutie van de rente, waarbij vooral wordt uitgekeken naar signalen die kunnen wijzen op mogelijke rentedalingen. In de VS gaat het donderdag om de wekelijkse steunaanvragen, de activiteitenindex van de Fed van Philadelphia, de importprijzen en industriële productie over oktober en het vertrouwen onder huizenbouwers. Olie maakte donderdag een pas op de plaats. Een december-future West Texas Intermediate noteerde 0,1 procent in het groen op 76,74 dollar, terwijl voor een januari-future Brent 81,11 dollar werd betaald, een daling van 0,1 procent. De euro/dollar noteerde op 1,0849. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0835 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0845 op de borden.



Bedrijfsnieuws Siemens heeft het afgelopen gebroken boekjaar flink meer omzet behaald en zag de winst verdubbelen. Voor het boekjaar 2024 verwacht Siemens een vergelijkbare omzetgroei van 4 tot 8 procent. De onderneming rekent op een winst, los van de investering van Siemens Energy, van 10,40 euro tot 11,00 euro per aandeel. Het aandeel noteerde 5,6 procent hoger.



Prosus verloor na de koerswinst van woensdag in Amsterdam 2,1 procent. Alstom won in Parijs 4,6 procent. Daarmee herstelde het aandeel slechts deels van de klap op woensdag, toen de Franse multinational met plannen kwam om de enorme schuldenberg aan te pakken.



Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan donderdag naar verwachting een vlakke opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,1 procent in het groen. De S&P 500 steeg woensdag 0,2 procent op 4.502,88 punten, de Dow Jones index won 0,5 procent op 34.991,21 punten en de Nasdaq sloot 0,1 procent hoger op 14.103,84 punten. Bron: ABM Financial News

