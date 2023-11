Valuta: euro stationair

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde donderdag nog altijd in de buurt van het recente hoogtepunt dat eerder deze week op de borden verscheen, in afwachting van het optreden van ECB-voorzitter Christine Lagarde in Frankfurt later vandaag.

"Zij houdt daar een speech in het kader van risicomanagement", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury donderdag tegen ABM Financial News. "Gezien de inflatiebewegingen en de reacties daarop, lijkt dat het eerstvolgende richtpunt voor de valutamarkt", aldus Van der Meer, die na de scherpe daling van de dollar op dinsdag wel een herstel had verwacht, waarmee de euro weer onder de 1,08 dollar zou noteren, maar dat gebeurde tot dusver niet.

Van der Meer ziet als één van de grotere risico's voor de dollar momenteel vooral de moeizame herfinanciering van de Amerikaanse schulden. De Amerikaanse Senaat is akkoord met een verlenging van het schuldenplafond naar begin volgend jaar. Daarmee is een zogenoemde shutdown van de Amerikaanse overheid voor nu afgewend.

In de VS gaat het donderdag om de wekelijkse steunaanvragen, de activiteitenindex van de Fed van Philadelphia, de importprijzen en industriële productie over oktober en het vertrouwen onder huizenbouwers.

De euro noteerde donderdag vlak op 1,0849 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent hoger op 0,8749 Britse pond. Het Britse pond daalde 0,2 procent tot 1,2398 dollar.