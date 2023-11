Aegon hoger in rode AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste donderdagochtend lager. Kort na de klok van elf uur daalde de AEX met 0,7 procent tot 757,42 punten.

Na de opluchtingsrally van dinsdag, dankzij de meevallende inflatiecijfers uit de VS, nemen beleggers even wat gas terug, zo merkte investment manager Simon Wiersma van ING op. "Dat is op zich best logisch, al werden er weer prima macro-economische cijfers bekendgemaakt", aldus de expert van de bank, wijzend op onder meer de Amerikaanse detailhandelsverkopen en producentenprijzen.

Topman Jamie Dimon van JPMorgan waarschuwde op woensdag wel voor al te veel enthousiasme, nadat de beurzen omhoogklommen na de positieve inflatiecijfers van dinsdag. “Ik denk dat mensen overdreven reageren op korte termijn inflatiecijfers, en daar moeten ze mee ophouden, want als je kijkt naar alle aanpassingen die erin zitten, geven de cijfers een vertekend beeld." Eerder voorzag Dimon nog een piekrente in de VS van zeven procent.

Analisten van SEB zagen geen grote bewegingen in de rentes en valuta vannacht, terwijl de olieprijzen onder druk stonden na berichten dat de olievoorraden in de VS toenemen. "Vanochtend kregen we bovendien cijfers die lieten zien dat de huizenprijzen in China teruglopen, dat de exportgroei in Japan vertraagt en dat de werkgelegenheid in Australië aantrekt", aldus SEB.

Op macro-economisch vlak kijken beleggers vandaag vooral naar de VS, waar de wekelijkse steunaanvragen, de Philadelphia Fed index en de importprijzen op de rol staan. Verder zijn er vanmiddag cijfers van Alibaba, Macy's en Walmart. Na het sluiten van Wall Street opent Applied Materials de boeken.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0848. De olieprijzen maakten een pas op de plaats op 76,50 dollar.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen ging Aegon aan kop met een stijging van 2,3 procent. De verzekeraar verwacht dit jaar 1,2 miljard euro kapitaal te genereren met de operationele activiteiten, in plaats van de eerder aangegeven 1,0 miljard euro, zo maakte het bedrijf bij de kwartaalcijfers bekend. "Aegon versloeg de verwachtingen opnieuw", zo concludeerde ING.

AkzoNobel noteerde onderin met een verlies van 1,3 procent op 68,12 euro, nadat zakenbank Jefferies het aandeel van de kooplijst haalde en het koersdoel verlaagde naar 72,00 euro. Prosus verloor na de koerswinst van woensdag ook 2,4 procent.

In de AMX won Arcadis 3,7 procent. Het advies- en ingenieursbureau wil in de komende jaren de omzet verder laten groeien in combinatie met een hogere marge. Zakenbank Jefferies noemde de groeidoelen een meevaller en Degroof Petercam verhoogde het koersdoel. Just Eat en OCI verloren 2,1 en 3,1 procent.

In de AScX won Kendrion 1,3 procent. Azerion verloor 1,9 procent.

Het lokaal genoteerde Onward, dat in een persbericht liet weten te onderzoeken hoe het beste vers kapitaal kan worden opgehaald, won 2,8 procent en Envipco steeg na cijfers 1,7 procent.