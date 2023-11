Beursblik: Degroof Petercam verhoogt koersdoel Arcadis Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft donderdag het koersdoel voor Arcadis verhoogd van 52,00 naar 60,00 euro bij handhaving van het koopadvies. Dit bleek uit een rapport van de bank. De nieuwe doelen die Arcadis voorbeurs presenteerde, lagen boven de taxaties van Degroof. Analist Luuk van Beek zal daarom zijn taxaties verhogen. De nieuwe strategie is volgens de analist een stap in de goede richting voor Arcadis, met een focus op duurzaamheid een een verdere verbetering van de financiële prestaties. De ESG-trends waar Arcadis zich op richt, zullen sterke aanjagers blijven voor de omzet, terwijl de operationele verbeteringen de marges zullen ondersteunen, stelde Van Beek. Op basis van de sterke uitvoering van eerdere strategieën, heeft de analist vertrouwen dat Arcadis zijn nieuwe doelen ook zal halen. Van Beek sprak in zij rapport van "een gezonde autonome groei, margepotentieel en een aantrekkelijke waardering". Het aandeel Arcadis steeg donderdag met 3,3 procent tot 44,30 euro. Bron: ABM Financial News

