"Ambitieuze doelen Arcadis"

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Arcadis heeft ambitieuze doelen voor 2026 gesteld. Dit schreef analist Quirijn Mulder van ING donderdag in een rapport. Arcadis wil in 2026 een operationele EBITA-marge halen van minimaal 12,5 procent. "Dat betekent dat, exclusief het Midden-Oosten dat tegen 2025 wordt verlaten, de marge met ongeveer 200 basispunten moet groeien", aldus Mulder. Klanten zullen dus meer moeten gaan betalen voor hun diensten, "en dat is niet makkelijk", denkt de analist. De beoogde schuldratio van Arcadis van 1,5 tot 2,5 kon ook op instemming van Mulder rekenen. "En gezien de verwachte kasstroom in de komende jaren, impliceert dit meer overnames." Om de omzet met 5 tot 9 procent te laten groeien, is volgens Mulder dan weer niet een heel grote uitdaging, gezien de looninflatie. Per saldo verwacht Mulder, die een koopadvies op Arcadis heeft met een koersdoel van 49,00 euro, dat de markt positief zal reageren op de margedoelstelling van 12,5 procent. Het aandeel Arcadis steeg donderdag met 4,3 procent naar 44,74 euro. Bron: ABM Financial News

