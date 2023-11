Cijfers Aegon positief onthaald op lager Damrak Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste donderdag kort na de beursgong ruim een half procent lager naar 758,83 punten, terwijl de Midkap 0,2 procent prijs gaf. Onder de hoofdaandelen ging Aegon aan kop met een stijging van bijna vier procent. De verzekeraar verwacht dit jaar 1,2 miljard euro kapitaal te genereren met de operationele activiteiten, in plaats van de eerder aangegeven 1,0 miljard euro, zo maakte het bedrijf bij de kwartaalcijfers bekend. AkzoNobel noteerde onderin met een verlies van 1,7 procent op 67,88 euro, nadat zakenbank Jefferies het aandeel van de kooplijst haalde en het koersdoel verlaagde naar 72,00 euro. Prosus verloor na de koerswinst van woensdag ook 1,7 procent. In de AMX won Arcadis vijf procent. Het advies- en ingenieursbureau wil in de komende jaren de omzet verder laten groeien in combinatie met een hogere marge. Zakenbank Jefferies noemde de groeidoelen een meevaller. AMG en OCI verloren 2,0 en 0,9 procent. In de AScX won BAM een procent. Ebusco verloor 1,3 procent. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.