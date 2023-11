Beursblik: nieuwe doelen Arcadis overtreffen verwachtingen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De nieuwe groeidoelen die Arcadis donderdag heeft gepresenteerd, overtreffen de verwachtingen. Dit stelde analist David Kerstens van zakenbank Jefferies in een rapport. Arcadis denkt tussen 2024 en 2026 een jaarlijkse autonome omzetgroei van 5 tot en met 9 procent te kunnen realiseren tegen een geprognosticeerde groei van 5 procent in de periode 2021 tot en met 2023, wat uiteindelijk een groei van 7 procent werd. Arcadis mikt verder op een aantrekkende operationele EBITA-marge tot minimaal 12,5 procent in 2026, waar Jefferies mikte op meer dan 12 procent en ruim 10 procent voor 2023. "Op basis van de nieuwe groeidoelen, verwachten we opwaartse bijstellingen voor de operationele EBITA in 2026 met meer dan 10 procent", aldus Kerstens. Jefferies heeft een koopadvies op Arcadis met een koersdoel van 52,00 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.