GeoJunxion ziet omzet flink terugvallen

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) GeoJunxion heeft in het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar 2023/2024 een flinke omzetdaling moeten incasseren, terwijl er onder de streep een verlies restte. Dat maakte de kaartenspecialist, het oude AND International Publishers, donderdag voorbeurs bekend. De terugkerende inkomsten stegen met bijna 12 procent op jaarbasis naar 389.000 euro. De eenmalige inkomsten uit diensten kwamen uit op 145.000 euro tegen 1,0 miljoen euro over dezelfde periode een jaar eerder, toen een groot project werd toegekend. De totale omzet daalde daardoor met 61 procent tot 534.000 euro. "Onze grote klanten zijn terughoudender geworden om te investeren in grote projecten", aldus de onderneming in een verklaring. De orderintake voor het eerste kwartaal was lager dan verwacht. Dit resulteerde in een negatief operationeel resultaat van 346.000 tegen 644.000 euro positief een jaar eerder. Het nettoverlies kwam uit op 416.000 tegen een nettowinst van 448.000 euro een jaar eerder. De negatieve kasstroom verslechterde van 388.000 over het eerste kwartaal van 2022/2023 naar 635.000 euro afgelopen kwartaal. Geojunxion noemde de operationele resultaten lager dan verwacht. Outlook Door een trage start van het aantal orders staan de inkomsten van het bedrijf onder druk en zullen waarschijnlijk jaar na jaar dalen, zo is de verwachting van de onderneming uit Capelle aan den IJssel. Het bedrijf verwacht een uitdagend jaar waarin opdrachtgevers "op zoek zijn naar meer kosteneffectieve oplossingen waardoor de kaartprijzen onder druk staan en de concurrentie tussen de leveranciers van navigatieoplossingen steeds heviger wordt", aldus Geojunxtion. Delisting GeoJunxion verkoopt al zijn activiteiten aan Road Runner, een vehikel in handen van de aandeelhouders van GeoJunxion, zo maakte de kaartenspecialist eind oktober van dit jaar al bekend. Het bestuur steunt de overnameplannen van Road Runner unaniem. Tijdens een buitengewone aandeelhoudersvergadering wordt ook goedkeuring gevraagd van de aandeelhouders. Die vergadering zal op 12 december plaatsvinden. GeoJunxion zal na de transactie worden ontbonden, waarna de onderneming de activa en passiva zal liquideren en de notering van aan Euronext Amsterdam zal worden beëindigd. Bron: ABM Financial News

