Jefferies haalt AkzoNobel van de kooplijst

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies heeft donderdag het advies voor AkzoNobel verlaagd van Kopen naar Houden en het koersdoel werd neerwaarts bijgesteld van 84,00 euro naar 72,00 euro. Dit bleek uit een rapport van analist Chris Counihan. De zakenbank stelde dat de verfproducent, net als sectorgenoten, goed in staat is om de inflatie door te berekenen in de prijzen. Daarentegen is er voor de sector voorlopig geen volumegroei te verwachten, en het is onwaarschijnlijk dat kostenbesparingen voor een significante winstgroei zullen zorgen voor 2026. Analist Counihan verlaagde donderdag zijn taxaties voor de EBITDA met gemiddeld 3 procent. Het aandeel AkzoNobel sloot woensdag in Amsterdam 1,4 procent hoger op 69,02 euro. Bron: ABM Financial News

