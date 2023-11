Aegon verhoogt outlook voor operationeel resultaat

(ABM FN-Dow Jones) Aegon heeft zijn verwachtingen voor de hoeveelheid kapitaal die de verzekeraar dit jaar zal verdienen met operationele activiteiten verhoogd, nadat de resultaten over het derde kwartaal sterker bleken dan voorzien, dankzij bijzondere posten. Dat maakte de verzekeraar donderdag bekend.

Aegon verwacht dit jaar 1,2 miljard euro kapitaal te genereren met de operationele activiteiten, in plaats van de eerder aangegeven 1,0 miljard euro, stelde CEO Lard Friese in een toelichting.

Operationeel werd er in het derde kwartaal 354 miljoen euro aan kapitaal verdiend, ruim meer dan de 306 miljoen euro een jaar eerder. Analisten rekenden vooraf gemiddeld op een daling tot 277 miljoen euro.

Na aftrek van kosten voor de holding en andere activiteiten bleef er 310 miljoen euro aan vers verdiend kapitaal over in het kwartaal. Een jaar eerder noteerde Aegon 240 miljoen euro, maar daarbij worden de verkochte activiteiten van Aegon Nederland niet meer meegeteld.

Na aftrek van de impact van marktbewegingen en bijzondere posten bleef er 62 miljoen euro over, tegen 74 miljoen euro negatief een jaar eerder.

De vrije kasstroom was 79 miljoen euro, dicht bij de consensusverwachting van 73 miljoen.

Aegon zit erg ruim bij kas sinds de afronding van de overname van Aegon Nederland door ASR Nederland. Dat bracht 2,2 miljard euro in het laatje, naast een aandelenbelang van 29,99 procent in ASR. Bij het sluiten van de boeken over het derde kwartaal zat er 2,9 miljard euro in kas. Aegon is inmiddels druk bezig om eigen aandelen in te kopen om deze berg contanten weg te werken. Er werd inmiddels voor 473 miljoen euro aandelen ingekocht, naast de uitkering van 263 miljoen euro aan interimdividend.

Na afronding van het inkoopprogramma ter waarde van 1,5 miljard euro, ergens in 2024, houdt Aegon nog enkele honderden miljoen euro's over om meer eigen aandelen in te kopen, verwachten analisten van Berenberg.

Aegon heeft geen directe last van de dreigende schikking in de Woekerpolis-zaak, die ASR Nederland en NN Group boven het hoofd hangt. Hooguit zou het dividendbeleid van ASR in gevaar kunnen komen, waardoor het aandelenbelang van Aegon schade lijdt. Berenberg denkt echter niet dat het zo ver zal komen.

De solvabiliteit van de Amerikaanse verzekeringstak Transamerica, volgens de Amerikaanse methodiek, daalde op kwartaalbasis van 427 naar 422 procent, terwijl die van de Britse tak een procentpunt steeg van 166 naar 167 procent. Analisten rekenden op vrijwel ongewijzigde percentages.

Nu Aegon geen noemenswaardige verzekeringstak in Nederland meer heeft, kan het niet meer in ons land gevestigd blijven voor de Nederlandse toezichthouder DNB, onder de regels van Solvency II. Daarom wijkt Aegon nu, via een omweggetje door Luxemburg, uit naar Bermuda, waar ook veel andere verzekeraars zitten. Dit betekent dat de regels voor aandeelhouders ook gaan wijzigen. Wel blijft Aegon belastingplichtig in Nederland.