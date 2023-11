Meer omzet en winst voor Siemens Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Siemens heeft het afgelopen gebroken boekjaar flink meer omzet behaald en zag de winst verdubbelen. Dit bleek donderdag uit cijfers van het Duitse bedrijf. De omzet en de orderinstroom stegen in het boekjaar 2023 met 11 en 7 procent op vergelijkbare basis, tot 77,8 miljard en 92,3 miljard euro. De nettowinst steeg op jaarbasis van 4,4 miljard euro naar 8,5 miljard euro. Vorig jaar werd het resultaat wel gedrukt door een afschrijving op het belang in Siemens Energy van 2,7 miljard euro. De vrije kasstroom steeg daarnaast naar een recordhoogte van 10,0 miljard euro, ten opzichte van 8,2 miljard euro een jaar eerder. Voor het boekjaar 2024 verwacht Siemens een vergelijkbare omzetgroei van 4 tot 8 procent. De onderneming rekent op een winst, los van de investering van Siemens Energy, van 10,40 euro tot 11,00 euro per aandeel. Siemens wil over het afgelopen jaar een dividend uitkeren van 4,70 euro per aandeel. Dit was een jaar eerder nog 4,25 euro. Het aandeel Siemens sloot woensdag in Frankfurt 1,7 procent hoger op 138,90 euro. Bron: ABM Financial News

