Shutdown in VS afgewend

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse Senaat heeft voor een nieuwe financieringswet gestemd, waardoor een shutdown van de overheid voorlopig is afgewend. De wet werd aangenomen met 87 stemmen voor en 11 stemmen tegen. "Dit betekent dat er vrijdagnacht geen shutdown zal ingaan", aldus meerderheidsleider Chuck Schumer voorafgaand aan de stemming van woensdag. Op dinsdag ging het Huis van Afgevaardigden al akkoord met het plan. President Joe Biden zal de financieringswet spoedig ondertekenen, zo liet het Witte Huis al weten. Het betreft een tijdelijke oplossing en begin 2024 moet er opnieuw over een oplossing voor de hoge schuldenberg worden gepraat. De overheidsfinanciering voor diverse programma's en instanties is slechts verlengd tot halverwege januari en begin februari. Bron: ABM Financial News

