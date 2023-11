Europese beurzen openen naar verwachting vlak

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan donderdag een vlakke opening tegemoet. IG voorziet een openingsverlies van 20 punten voor de Duitse DAX en een min van 12 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 1 punt lager te openen.

De aandelenmarkten in Europa zijn woensdag opnieuw hoger geëindigd, mede geholpen door meevallende producentenprijzen in de VS, volgend op de goed ontvangen inflatiecijfers van dinsdag.

De recente koersstijgingen zijn te danken aan de forse draai in de verwachtingen in de markt omtrent het rentebeleid. Werd er eerst nog rekening gehouden met misschien één renteverhoging dit jaar, is dat inmiddels veranderd naar niets meer erbij en zelfs wellicht drie dalingen volgend jaar.

Dat zorgde op de markten voor een opperbeste stemming, waarbij vooral de aandelen profiteerden die het dit jaar zwaar hebben gehad, zoals de small- en midcap aandelen. In Europa zie je de daling van de rentes ook terug in de stijgingen van de techaandelen, waarbij indices zoals in Amsterdam met een zware weging van dergelijke aandelen bovengemiddeld profiteren.

Dit wel iets om goed in de gaten te houden en dat zei ook Bob Homan van ING Investment Office tegen ABM Financial News. Zo was 2023 "best een heel aardig jaar", maar alleen als je in de goede aandelen zat. De stijging was volgens de investment manager "niet breed gedragen". Vooral in de VS namen de Magnificent Seven de beurs op sleeptouw.

Voor 2024 wordt door ING een recessie verwacht, maar met dalende rentes kunnen volgens Homan de waarderingen wel wat omhoog. Zeker omdat de recessie vermoedelijk vrij mild wordt. "En dan kunnen de bedrijfswinsten stijgen."

Homan adviseert beleggers bij een wat sterkere recessie om wat meer in obligaties te zitten, maar als de recessie meevalt, positiever te blijven over aandelen.

Op macro-economisch gebied werd vanochtend bekend dat de Britse inflatie over oktober met 4,6 procent een stuk lager uitkwam dan een maand eerder en ook iets lager dan de verwachte 4,7 procent.

De industriële productie van de eurozone kwam in september lager uit. De export en import van de muntunie daalden in september flink.

Bedrijfsnieuws

In Frankfurt ging Infineon Technologies aan kop, terwijl het bedrijf in het afgelopen kwartaal de omzet nauwelijks heeft zien stijgen en voor het lopende kwartaal zelfs rekent op een lichte omzetdaling. Desondanks noteerde het aandeel ruim 9 procent hoger. Sectorgenoot STMicroelectronics beleefde in Parijs opnieuw een prima dag en kon 5,3 procent bijschrijven.

Siemens Energy heeft over het vierde kwartaal van het gebroken boekjaar de resultaten zien afnemen. De Duitse regering heeft besloten om het bedrijf te steunen met een garantie van 7,5 miljard euro, als onderdeel van garantielijnen van in totaal 15 miljard euro om de balans van het bedrijf te versterken en zijn langetermijnprojecten veilig te stellen. Dit werd door beleggers goed ontvangen en wist het aandeel 8,7 procent koerswinst te boeken.

In Parijs was Alstom de gebeten hond. Het bedrijf heeft een plan uit de doeken gedaan om de flinke schuldenberg aan te pakken, onder meer door te snijden in het personeelsbestand. En dat werd niet goed ontvangen. De aandelenkoers daalde maar liefst met 15 procent.

In Amsterdam was Prosus de winnaar met een winst van bijna 6 procent, na goede cijfers van Tencent. Hier heeft Prosus een stevig belang in.

Euro STOXX 50 4.315,96 (+0,6%)

STOXX Europe 600 454,52 (+0,4%)

DAX 15.748,17 (+0,9%)

CAC 40 7.209,61 (+0,3%)

FTSE 100 7.486,91 (+0,6%)

SMI 10.708,19 (-0,1%)

AEX 762,82 (+0,6%)

BEL 20 3.531,20 (+0,7%)

FTSE MIB 29.466,93 (+0,4%)

IBEX 35 9.640,70 (+0,2%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street gaat donderdag, net als Europa, een vlakke opening tegemoet.

De Amerikaanse beurzen zijn woensdag opnieuw hoger gesloten, hoewel minder enthousiast dan de dag ervoor.

De beurzen in de VS bouwden voort op de winsten van de dag ervoor, mede geholpen door meevallende producentenprijzen in de VS die volgde op de goed ontvangen inflatiecijfers van dinsdag.

Sommige waarnemers waarschuwden echter dat de jongste uitbundigheid op de markt een beetje overdreven was. "Ik denk dat mensen overdreven reageren op korte termijn cijfers", zei Jamie Dimon, CEO van JPMorgan, tegen Bloomberg TV. "Ik ben bang dat de inflatie misschien niet zo snel zal verdwijnen, en hoewel de Fed gelijk had toen ze de renteverhogingen voorlopig stopzette, zouden ze wellicht nog wat meer moeten doen", aldus Dimon.

De Amerikaanse tienjaarsrente wist woensdag wat te herstellen na de recente dalingen en steeg met 11 basispunten naar 4,55 procent.

In de VS werd verder bekend dat de producentenprijzen onverwacht waren gedaald, maar de detailhandelsverkopen vielen dan weer iets tegen.

Olie werd woensdag goedkoper. Zo daalde de prijs van een vat WTI-olie met 2 procent naar 76,66 dollar. De opnieuw opgelopen voorraden in de VS waren hier mede debet aan. Er kwamen afgelopen week 3,6 miljoen vaten bij.

Stijgers en dalers

Target wist bijna 18 procent koerswinst te boeken nadat bleek dat in het derde kwartaal van dit jaar de winst fors hoger uitviel dan verwacht, terwijl de omzet wat tekortschoot.

Expedia wist ruim 6 procent terreinwinst te boeken en de jaarrecords aan te scherpen, ondanks er weinig nieuws was.

Getty Images verloor 1,6 procent nadat de winstverwachting werd verlaagd. Dit is onder andere te danken aan de stakingen in Hollywood en heeft het bedrijf ook last van de sterke dollar.

Solid Biosciences won 28 procent, na goedkeuring door de medische waakhond FDA van een nieuwe therapiekandidaat voor de spierziekte Duchenne als te onderzoeken nieuw medicijn.

S&P 500 index 4.502,88 (+0,2%)

Dow Jones index 34.991,21 (+0,5%)

Nasdaq Composite 14.103,84 (+0,1%)

AZIE

De Aziatische beurzen koersten donderdag licht lager.

Nikkei 225 33.447,60 (-0,2%)

Shanghai Composite 3.060,00 (-0,4%)

Hang Seng 17.914,75 (-0,9%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0836. Woensdagavond noteerde het muntpaar lager op 1,0844. Een lagere Amerikaanse inflatie betekent een lagere rente in de VS op termijn en daarmee wordt de euro aantrekkelijker.

USD/JPY Yen 151,31

EUR/USD Euro 1,0836

EUR/JPY Yen 163,99

MACRO-AGENDA:

00:50 Handelsbalans - Oktober (Jap)

06:30 Werkloosheid - Oktober (NL)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Philadelphia Fed index - November (VS)

14:30 Importprijzen - Oktober (VS)

15:15 Industriële productie - Oktober (VS)

16:00 Vertrouwen huizenbouwers - November (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

00:00 Home Invest - Cijfers derde kwartaal

00:00 IBA - Cijfers derde kwartaal

00:00 Unifiedpost - Cijfers derde kwartaal

07:00 Aegon - Cijfers derde kwartaal

07:00 Envipco - Cijfers derde kwartaal

07:00 Lucas Bols - Interimcijfers

09:00 Shell - Ex-dividend

00:00 GeoJunxion - Cijfers eerste kwartaal

07:00 Siemens - Cijfers derde kwartaal (Dld)

12:00 Alibaba - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Macy's - Cijfers derde kwartaal (VS)

13:00 Walmart - Cijfers derde kwartaal (VS)

22:00 Applied Materials - Cijfers vierde kwartaal (VS)