Media: Xi en Biden zoeken toenadering

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse president Joe Biden en de Chinese president Xi Jinping hebben elkaar woensdag voor het eerst in een jaar weer ontmoet. Het doel van de bijeenkomst is om de opgelopen spanningen tussen de VS en China wat weg te nemen en om de communicatie op hoog niveau te verbeteren. Beide lijken welwillend en spraken aan het begin zalvende woorden. “Ik heb onze discussies altijd eenvoudig en open gevonden”, zei Biden bij de aanvang van hun langverwachte top. “We moeten ervoor zorgen dat concurrentie niet uitmondt in conflicten. En we moeten er ook op verantwoorde wijze mee omgaan”, voegde Biden er volgens Bloomberg aan toe. Xi noemde de relatie tussen de VS en China “de belangrijkste bilaterale relatie ter wereld”. Daarom is elkaar de rug toekeren volgens hem geen optie. Op het programma vandaag staan onder meer klimaatverandering en kunstmatige intelligentie. Maar de status van Taiwan zal hoogstwaarschijnlijk ook de revue passeren, net als andere geopolitieke kwesties als Oekraïne en Israël. Van Chinese zijde zal er vermoedelijk op worden aangedrongen bij Washington om de exportsancties terug te draaien of op zijn minst te versoepelen. Bron: ABM Financial News

