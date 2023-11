Olieprijzen lager gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijzen zijn woensdag voor het eerst in vijf dagen weer lager gesloten, nadat de voorraden in de VS opnieuw waren gestegen.



De december future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 2 procent lager op 76,66 dollar per vat op de New York Mercantile Exchange.



De EIA heeft woensdag twee weken aan Amerikaanse olie leveringsgegevens vrijgegeven, nadat ze de cijfers van vorige week had uitgesteld vanwege geplande systeemupdates.



De overheidsinstantie meldde dat de Amerikaanse commerciële voorraden ruwe olie in de week eindigend op 10 november met 3,6 miljoen vaten zijn gestegen tot een totaal van 439,4 miljoen vaten.



Ook wordt er al uitgekeken naar de eerstvolgende vergadering van de OPEC+ op 26 november. Hier zal men vooral uitkijken naar de reacties van Saudi Arabië en Rusland na de recente prijsdalingen en of er meer productiebeperkingen in het vat zitten. Bron: ABM Financial News

