Wall Street weet openingswinsten vast te houden

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden woensdag opnieuw hoger met nog een paar uur handel te gaan. De beurzen in de VS bouwden voort, mede geholpen door meevallende producentenprijzen in de VS, volgend op de goed ontvangen inflatiecijfers van dinsdag.

De S&P 500 steeg 0,3 procent op 4.508,50 punten, de Dow Jones index won 0,4 procent op 34.990,61 punten en de Nasdaq noteerde 0,2 procent hoger op 14.121,16 punten.

De recente koersstijgingen zijn vooral te danken aan de forse draai in de verwachtingen van de markt omtrent het rentebeleid. Werd er eerst nog rekening gehouden met misschien één renteverhoging dit jaar, is dat inmiddels veranderd naar niets meer erbij en zelfs wellicht drie dalingen volgend jaar.

Dat zorgde op de aandelenmarkten voor een opperbeste stemming, waarbij vooral de aandelen profiteerden die het dit jaar zwaar hebben gehad, zoals de small- en midcap aandelen. Echter, in de VS is er ook nog een andere flinke kracht aan het werk genaamd de Magnificent Seven, die wederom goed meedoet en een aantal namen de jaarrecords de afgelopen dagen opnieuw hebben aangescherpt.

Sommige waarnemers waarschuwden echter dat de jongste uitbundigheid op de markt een beetje overdreven was. "Ik denk dat mensen overdreven reageren op korte termijn cijfers", zei Jamie Dimon, CEO van JPMorgan, tegen Bloomberg TV. 'Ik ben bang dat de inflatie misschien niet zo snel zal verdwijnen', en hoewel de Fed gelijk had toen ze de renteverhogingen voorlopig stopzette, 'zouden ze wellicht nog wat meer moeten doen', aldus Dimon.

De Amerikaanse tienjaarsrente wist woensdag wat te herstellen na de recente dalingen en steeg met 11 basispunten naar 4,55 procent.

In de VS werd verder bekend dat de producentenprijzen onverwacht waren gedaald, maar de detailhandelsverkopen vielen dan weer iets tegen.

Olie werd woensdag goedkoper. Zo daalde de prijs van een vat Brentolie met 0,9 procent naar 81,77 dollar. De opnieuw opgelopen voorraden in de VS waren hier mede debet aan. Er kwamen afgelopen week 3,6 miljoen vaten bij.

De euro/dollar daalde licht naar 1,0860. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0871 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0881 op de borden.

Stijgers en dalers

Target wist maar liefst 17 procent koerswinst te boeken nadat bleek dat in het derde kwartaal van dit jaar de winst fors hoger uitviel dan verwacht, terwijl de omzet wat tekortschoot.

Expedia wist ruim 6 procent terreinwinst te boeken en de jaarrecords aan te scherpen, ondanks er weinig nieuws was.

Getty Images verloor 3,4 procent nadat de winstverwachting werd verlaagd. Dit is onder andere te danken aan de stakingen in Hollywood en heeft het bedrijf ook last van de sterke dollar.

Solid Biosciences won 26 procent, na goedkeuring door de medische waakhond FDA van een nieuwe therapiekandidaat voor de spierziekte Duchenne als te onderzoeken nieuw medicijn.