HelloFresh verlaagt outlook Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: HelloFresh

(ABM FN-Dow Jones) HelloFresh heeft woensdag nabeurs de verwachtingen voor het lopende boekjaar naar beneden bijgesteld, nadat de omzetgroei in Noord-Amerika wat tegenviel en de kosten hoger uitvielen dan voorzien. De Duitse aanbieder van maaltijdenboxen gaf aan dat het lagere groeicijfer deels wordt veroorzaakt door minder aanwas van nieuwe klanten en vooral door een langzamere dan geplande uitbreiding van de productiecapaciteit voor kant-en-klaar maaltijden. De tegenwind is volgens HelloFresh vooral tijdelijk van aard. Veel impact op de vooruitzichten voor boekjaar 2024 zal er dan ook niet zijn. Wel besloot het bedrijf woensdag om de omzetvooruitzichten voor het boekjaar 2023 te verlagen. De omzetgroei zal niet op 2 tot 8 procent uitkomen, maar tussen 2 en 5 procent. Ook de outlook voor de aangepaste EBITDA ging omlaag, van 470 miljoen tot 540 miljoen euro naar 430 miljoen tot 470 miljoen euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.