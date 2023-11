Aandeelhouders Beter Bed akkoord met overnameplan Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Beter Bed

(ABM FN-Dow Jones) De aandeelhouders van Beter Bed zijn akkoord gegaan met alle voorstellen inzake het overnamebod van Torqx Capital Partners op het matrassenbedrijf. Dat maakte Beter Bed woensdagavond bekend. Bij de buitengewone vergadering was 62,15 procent van de aandeelhouders vertegenwoordigd. De reorganisatieplannen na de overname en de benoemingen van commissarissen werden goedgekeurd. Torqx biedt 6,10 euro per aandeel Beter Bed in contanten. Beleggers kunnen hun aandelen tot 29 november einde van de handelsdag aanmelden. Aandeelhouders Navitas, Teslin en De Engh, samen goed voor 44,3 procent van de aandelen, hebben hun stukken al aangemeld, bleek vorige maand. Het bod wordt gestand gedaan als tenminste 80 procent van de aandelen is aangemeld. De partijen verwachten de overname voor het einde van het jaar te kunnen afronden. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.