Opnieuw hoger slot in Brussel

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Brusselse beurs is woensdag opnieuw in het groen gesloten. De Bel20 index steeg 0,7 procent tot 3.531,20 punten en bouwde zo de mooie winsten van dinsdag verder uit. Na de daling van de Amerikaanse inflatie op dinsdagmiddag, hield het optimisme op de markten aan. Sommige economen, onder wie Bernard Keppenne van CBC Banque, temperden dit optimisme echter. "Toegegeven, de dinsdag gepubliceerde cijfers gaan de goede kant op en laten zien dat de inflatie afneemt, wat een laatste renteverhoging door de Fed uitsluit", erkende hij. "Dit verandert echter niets aan het scenario van een lange fase met aanhoudende [hoge] rentes, wat geen logische verklaring is voor de euforie op de aandelenmarkten en de zeer scherpe daling van de obligatierente", aldus de econoom. De Amerikaanse tienjaarsrente veerde woensdag met 10 basispunten op tot 4,55 procent. Keppenne benadrukte dat de daling van de kerninflatie minder spectaculair is en dat het huidige niveau nog ver weg is van de doelstelling van de Fed. "De reden dat de markten zo enthousiast reageerden, is dat alles op zijn plaats lijkt te vallen voor wat beleggers het Goudlokjescenario noemen, namelijk een vertraging van de inflatie met eveneens een vertraging van de banengroei en een economie die overeind blijft." Het positieve sentiment werd ook gesteund door bemoedigende cijfers uit China, waar de industriële productie in oktober met 4,6 procent steeg en de detailhandelsverkopen met 7,6 procent. Keppenne merkte op dat de ontmoeting tussen Xi Jinping en Joe Biden vandaag een lichte de-escalatie van de spanningen tussen de twee grootmachten kan betekenen. De prijs voor een vat Brent olie daalde aan het begin van de avond naar 82 dollar, nadat bekend werd dat de Amerikaanse olievoorraden vorige week sterk zijn gestegen. De euro liet een paar veren na de stijging op dinsdag. De euro/dollar daalde naar 1,0852. Stijgers en dalers Binnen de Bel20 was Melexis de grootste stijger met een winst van 4,4 procent, nadat de halfgeleiderspecialist dinsdag na een beleggersdag al meer dan 4 procent had gewonnen. Bovendien publiceerde zijn Duitse sectorgenoot Infineon een kwartaalupdate die door de aandelenmarkt goed werd ontvangen. Ook Elia deed het goed met een koerswinst van 2,9 procent. Citi gaf een koopadvies voor het aandeel. De analisten van de Amerikaanse bank werden positiever na de goedkeuring van nieuwe tarieven voor 2024 tot 2027 in België, die de winst van Elia zullen opstuwen. Na een stijging van meer dan 7 procent op dinsdag, hadden Aedifica en Cofinimmo te lijden onder wat winstnemingen, met koersdalingen van respectievelijk 1,3 en 2,1 procent tot gevolg. Buiten de hoofdindex klom Econocom met 6,7 procent, terwijl Care Property 3,1 procent moest prijsgeven. Na een volatiele sessie won Agfa-Gevaert 0,1 procent na de publicatie van de kwartaalresultaten. De kwartaalomzet was lager dan analisten hadden verwacht. Volgens Degroof Petercam waren de resultaten over het algemeen teleurstellend en volgens ING zal het voor Agfa moeilijk worden om de afgegeven outlook voor 2023 te halen. Onder de kleinste aandelen steeg Quest for Growth met 1,9 procent, terwijl Nyxoah met 7,1 procent daalde. Wall Street Bij het sluiten van de Europese indices domineerde het groen ook in New York, waar de S&P 500 0,4 procent won. Bron: ABM Financial News

