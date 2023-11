Prosus leidt AEX naar winst

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag opnieuw hoger gesloten, dankzij aanhoudend optimisme over de dalende inflatie en rente in de VS, terwijl Prosus profiteerde van de kwartaalcijfers van Tencent.

De AEX steeg 0,6 procent tot 762,82 punten.

De Amerikaanse inflatiecijfers van dinsdag lieten zien dat de piek in de Amerikaanse rente nu toch wel echt voorbij is en dat beleggers rekening kunnen gaan houden met renteverlagingen volgend jaar, zei portefeuillemanager Albert Jellema van ProBeleggen

"En dat is natuurlijk goed voor de aandelenmarkten. Je ziet dat een bepaalde groep aandelen daardoor begint te lopen."

Een serie aandelen uit de Midkap-index stegen de afgelopen dagen opvallend sterk. Dat zijn veelal net de aandelen die het slecht hebben gedaan, zoals Just Eat Takeaway.com, Alfen en Aalberts. De index staat overigens nog wel op verlies over het hele jaar.

Dinsdag bleek dat de consumentenprijzen in de VS in oktober op maandbasis niet stegen en de inflatie op jaarbasis flink lager lag dan in september. Na de publicatie van de inflatiecijfers schat de markt de kans op een eerste renteverlaging door de Fed in mei nu op bijna 49 procent, bleek uit de FedWatch Tool van CME.

Ook een wetsvoorstel om een shutdown van de Amerikaanse overheid af te wenden werd door het Huis van Afgevaardigden goedgekeurd en zou bijdragen aan de opluchting. Jellema denkt niet dat die zorgen erg groot zijn bij beleggers. "Dan zal het eerst een keer echt moeten misgaan."

Na de koerswinst van afgelopen week is het technische plaatje voor de AEX sterk verbeterd, zo merkte Justin Blekemolen van Lynx op. Nu de dalende trend is doorbroken zou de weg vrijliggen voor een klassieke eindejaarsrally. Investment manager Bob Homan van ING Investment Office denkt dat die eindejaarsrally zelfs al een paar weken aan de gang is.

Macrocijfers uit China werden woensdagochtend ook positief ontvangen op de beurs. Zowel de industriële productie als de detailhandelsverkopen stegen in oktober harder dan verwacht.

De dalende inflatie in de VS werd woensdag bevestigd door cijfers over de producentenprijzen die in oktober daalden. Verder bleek dat de detailhandelsverkopen in de VS in oktober nauwelijks zijn gedaald. De Empire State-index, voor de industrie in de regio New York, steeg in november sterker dan verwacht.



In de namiddag bleken de Amerikaanse olievoorraden afgelopen week gestegen met 3,6 miljoen vaten, waar de helft was voorspeld. De voorraden benzine, stookolie en diesel daalden echter.

De olieprijs stond onder druk. Een december-future West Texas Intermediate daalde 1,6 procent tot 77,05 dollar, terwijl een januari-future Brent 81,44 dollar kostte, 1,3 procent minder dan dinsdag.

De euro/dollar hield de winst sinds het Amerikaanse inflatiecijfer redelijk vast en noteerde op 1,0853. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er 1,0881 op de borden.

Stijgers en dalers

De koersuitslagen waren woensdag minder uitbundig dan een dag eerder. Prosus blonk uit met een koerswinst van 5,8 procent, na de resultaten van het Chinese Tencent. De koers van Prosus wordt grotendeels bepaald door de investering in deze Chinese internetgigant.

Staalbedrijf ArcelorMittal was opnieuw spekkoper met een plus van 2,1 procent, na de forse koerswinst op dinsdag. Chemiedistributeur IMCD en verffabrikant AkzoNobel zaten ook opnieuw bij de sterkste stijgers, evenals technologie-aandelen Besi en ASMI.

Adyen verloor 1 procent, maar beleggers mogen niet klagen nadat het betaalbedrijf sinds de beleggersdag van vorige week ongeveer de helft meer waard werd. De halvering van de koers sinds de halfjaarcijfers wordt daarmee aanzienlijk verzacht.

Allfunds Group won 3,0 procent onder de Midkap-fondsen. Just Eat Takeaway.com steeg 3,3 procent.

Logistieke vastgoedinvesteerder CTP leverde juist 3,1 procent in en koffiebedrijf JDE Peet's verslapte met 3,9 procent. Analist Corné van Zeijl van Cardano schreef de koersdalingen van Exor en JDE Peet’s toe aan een herweging van de MSCI indices. "Beide aandelen krijgen flink lagere wegingen", aldus de analist. Exor daalde woensdag met 1,1 procent.

Alfen sloot 1,9 procent hoger, ondanks een koersdoelverlaging van Berenberg. De analisten vinden het aandeel nog steeds koopwaardig na een sterk derde kwartaal.

Onder de kleinere aandelen won Avantium 3,4 procent en daalde grondstoffenhandelaar Acomo 3 procent. Acomo stond mogelijk onder druk na een verhaal in het Financieele Dagblad over problemen binnen het bedrijf.

Tussenstanden Wall Street

De Amerikaanse beurzen stonden woensdag rond sluitingstijd in Amsterdam hoger, maar deden het rustig aan. De S&P500 index steeg met 0,2 procent.