Video: 2024 wordt goed jaar voor obligaties én aandelen

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) 2024 zal een goed beleggingsjaar worden. Dit verwacht investment manager Bob Homan van ING Investment Office. Klik hier voor: 2024 wordt goed jaar voor obligaties én aandelen. "2024 kan best een goed jaar worden, zeker voor obligaties maar toch ook wel voor aandelen", aldus Homan voor de camera van ABM Financial News op Beursplein 5. Obligaties zullen profiteren van de dalende rente, verwacht Homan, "terwijl de inflatie aan het dalen is".

Voor aandelen was 2023 "best een heel aardig jaar", maar alleen als je in de goede aandelen zat. De stijging was volgens de investment manager "niet breed gedragen". Vooral de Magnificent Seven namen de beurs op sleeptouw. Voor 2024 wordt er een recessie verwacht, maar met een dalende rente kunnen volgens Homan de waarderingen wel wat omhoog. Zeker omdat de recessie vermoedelijk vrij mild wordt. "En dan kunnen de bedrijfswinsten stijgen." Homan adviseert beleggers bij een wat sterkere recessie om wat meer in obligaties te zitten, maar als de recessie meevalt positiever te blijven over aandelen. Bron: ABM Financial News

