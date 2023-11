Topman Manchester United stapt op Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Topman Richard Arnold van Manchester United stapt aan het einde van het jaar op, nu de Britse miljardair Sir Jim Ratcliffe op het punt lijkt te staan een kwart van de aandelen van de voetbalclub op te kopen. Dit werd woensdag bekendgemaakt. Directeur Patrick Stewart zal na het vertrek van Arnold de rol van interim-directeur op zich nemen, totdat een nieuwe CEO is gevonden. Ineos Group van Ratcliffe zou dicht bij een deal zijn om een kwart van de aandelen Manchester United te kopen. Afgelopen week meldde de BBC nog dat een deal nog deze maand kan plaatsvinden. Ratcliffe zal naar verwachting omgerekend ongeveer 1,4 miljard euro betalen voor het belang van 25 procent in de voetbalclub. Bron: ABM Financial News

