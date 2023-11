Futures wijzen verder omhoog Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan woensdag een hogere opening tegemoet, voortbordurend op de winsten van dinsdag na het geruststellende inflatiecijfer voor oktober. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren rond lunchtijd tot 0,4 procent in het groen. De aanhoudende daling van de inflatie versterkte de hoop dat de Fed volgend jaar de beleidsrente weer gaat verlagen. Inmiddels rekent de markt op een kans van circa 50 procent dat de beleidsrente van de Fed in mei volgend jaar een kwart procentpunt zal worden verlaagd. Een maand geleden was die kans nog 32 procent. "Er wordt meer ingezet op renteverlagingen in het komende voorjaar. Het optimistische sentiment lijkt nog steeds rugwind te bieden voor de handel op Wall Street later vandaag", stelde Hargreaves Lansdown. Anderen meenden dat het optimisme wat overmatig leek. CEO Jamie Dimon van JPMorgan Chase zei dinsdag tegenover Bloomberg dat de markt te sterk reageert op cijfers voor de korte termijn en dat inflatie misschien niet zo snel verdampt. Dimon zei ook dat de Fed de rente misschien nog wel wat verder moet verhogen. In Europa stegen de aandelenkoersen ook, nadat in Azië de Hang Seng index zelfs bijna 4 procent steeg woensdagochtend. Economisch nieuws komt woensdag onder andere over de Amerikaanse detailhandelsverkopen, de bedrijfsvoorraden en de olievoorraden. Ook is er de Empire State index voor de regio New York. De olieprijs daalde iets. Een decemberfuture West Texas Intermediate daalde 0,7 procent tot 77,70 dollar, terwijl een januari-future Brent 82,04 dollar kostte, een half procent minder dan dinsdag. De euro/dollar hield de winst sinds het Amerikaanse inflatiecijfer vast en noteerde op 1,0862. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er 1,0881 op de borden. Bedrijfsnieuws Berkshire Hathaway heeft zijn belangen in General Motors, Johnson & Johnson en Procter & Gamble in het afgelopen kwartaal verkocht. Het belang in Amazon.com werd verkleind, terwijl er veel aandelen Sirius XM werden ingekocht door de firma van Warren Buffett.



Nvidia steeg na de winst van dinsdag al tien dagen op rij. Het aandeel lijkt vandaag ook weer hoger te openen. Plug Power stond voorbeurs hoger, nadat het bedrijf vorige week waarschuwde voor een mogelijk faillissement. Getty Images verlaagde zijn winstverwachting, na stakingen in Hollywood. Ook heeft het bedrijf last van de sterke dollar. Solid Biosciences lijkt 40 procent hoger te openen, na goedkeuring door de medische waakhond FDA van een nieuwe therapiekandidaat voor de spierziekte Duchenne als te onderzoeken nieuw medicijn.



Retailer Target publiceert woensdag resultaten. Slotstanden De Amerikaanse beurzen eindigden dinsdag flink hoger. De S&P 500 steeg 1,9 procent op 4.495,70 punten, de Dow Jones index won 1,4 procent op 34.827,70 punten en de Nasdaq sloot liefst 2,4 procent hoger op 14.094,38 punten. Bron: ABM Financial News

