Brussel nog iets somberder in najaarsraming

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Commissie heeft zijn verwachtingen voor de economische groei in de Europese Unie dit jaar verder neerwaarts bijgesteld, hoewel er nog steeds wordt gerekend op herstellende groei in de komende jaren en verder dalende inflatie. Dit bleek woensdag uit de najaarsramingen.

"Een nog altijd hoge, maar dalende inflatie, en een krapper monetair beleid hebben een zwaardere tol geëist dan eerder werd verwacht, naast een zwakke externe vraag", aldus het overheidsrapport. "De nieuwste indicatoren voor het bedrijfsleven en enquêtes voor oktober wijzen op een gematigde economische activiteit, ook in het vierde kwartaal van dit jaar, bij een toegenomen onzekerheid."

Voor dit jaar gaan de Brusselse rekenmeesters uit van een groei van 0,6 procent dit jaar, zowel voor de EU als geheel als voor de eurozone. In de zomer rekende men nog op een groei van 0,8 procent voor beide gebieden.

In 2024 zou de economische groei in de EU weer moeten aantrekken tot 1,3 procent. Dat is iets lager dan de 1,4 procent die in de zomer nog werd voorspeld. Voor de eurozone rekent men inmiddels op 1,2 procent groei in 2024, in plaats van de eerder geschatte 1,3 procent. In 2025 moet de groei verder aantrekken tot 1,7 procent voor de EU en 1,6 procent voor de eurozone.

Voor Nederland rekent Brussel op 0,6 procent groei dit jaar en 1,1 procent volgend jaar.

Inflatie



De 5,6 procent inflatie die voor de eurozone dit jaar wordt verwacht bleef ongewijzigd. Deze zou in 2024 moeten dalen naar 3,2 procent en naar 2,2 procent in 2025. Voor de EU wordt gerekend op 6,5 procent inflatie in 2023, 3,5 procent in 2024 en 2,4 procent in 2025.



Voor Nederland rekent de Commissie op 4,6 procent inflatie in 2023 en 3,7 procent in 2024. In 2025 zou de inflatie in Nederland weer op het door de centrale bank gewenste niveau van 2,0 procent moeten uitkomen.