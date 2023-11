Europese beurzen hoger rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden woensdag hoger nu de rentevrees in de VS is gedaald, na de meevaller in de Amerikaanse inflatiecijfers over oktober. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde woensdag rond het middaguur een plus van 0,5 procent op 455,90 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,5 procent naar 15.688,70 punten. De Franse CAC 40 noteerde een winst van 0,4 procent met een stand van 7.212,53 punten. De Britse FTSE steeg 0,8 procent naar 7.498,01 punten. Investment manager Simon Wiersma van ING schreef het optimisme op de beurs toe aan het meevallende inflatiecijfer uit de VS van dinsdag. "Beleggers reageerden zoals verwacht positief op de inflatiecijfers", aldus Wiersma. "Het betekent namelijk dat de tegenwind van de afgelopen 18 maanden verdwijnt en binnenkort naar verwachting zal draaien naar meewind." Na publicatie van de inflatiecijfers prijst de markt de kans op een eerste renteverlaging door de Fed in mei nu op bijna 49 procent, zo blijkt uit de FedWatch-tool van CME. Beleggingsadviseur Justin Blekemolen van Lynx merkte bovendien op dat het Huis van Afgevaardigden een wetsvoorstel aannam om een shutdown van de overheid af te wenden. De maatregel gaat nu naar de Senaat voor een stemming. De Britse inflatie over oktober kwam met 4,6 procent een stuk lager uit dan een maand eerder en ook iets lager dan de verwachte 4,7 procent. De industriële productie van de eurozone kwam in september lager uit. De export en import van de muntunie daalde in september flink. Op macro-economisch vlak kijken beleggers vandaag vooral naar de VS met cijfers over de detailhandelsverkopen en de producentenprijzen. Ook staat de Empire State Index op de rol. Olie noteerde woensdag hoger. Een december-future West Texas Intermediate noteerde 0,5 procent in het rood op 77,84 dollar, terwijl voor een januari-future Brent 82,18 dollar werd betaald, een daling van 0,4 procent. De euro/dollar noteerde op 1,08754. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0871 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0881 op de borden.



Bedrijfsnieuws Infineon Technologies heeft in het vierde kwartaal de omzet nauwelijks zien stijgen en rekent voor het lopende kwartaal op een lichte omzetdaling. Het aandeel noteerde 6,4 procent hoger. In Amsterdam stegen de chippers ASMI en ASML tot 1,9 procent. Alstom heeft een plan uit de doeken gedaan om de flinke schuldenberg aan te pakken, onder meer door te snijden in het personeelsbestand. De aandelenkoers noteerde 17,6 procent lager. Siemens Energy heeft over het vierde kwartaal van het gebroken boekjaar de resultaten zien afnemen. De Duitse regering heeft besloten om het bedrijf te steunen met een garantie van 7,5 miljard euro, als onderdeel van garantielijnen van in totaal 15 miljard euro om de balans van het bedrijf te versterken en zijn langetermijnprojecten veilig te stellen, zo werd dinsdag al bekend. Het aandeel noteerde 5,0 procent hoger. Prosus won in Amsterdam 5,9 procent na cijfers van Tencent, waar de Zuid-Afrikaanse investeerder een belang in heeft. Elia won in Brussel 3,8 procent na een koopadvies van Citi. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan woensdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,1 procent in het groen. De S&P 500 steeg dinsdag 1,9 procent op 4.495,70 punten, de Dow Jones index won 1,4 procent op 34.827,70 punten en de Nasdaq sloot liefst 2,4 procent hoger op 14.094,38 punten. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.