Valuta: dollar onder druk

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde woensdag hoger, nadat dinsdag de Amerikaanse inflatie over oktober lager bleek te zijn uitgekomen dan gedacht. "De inflatie over oktober zorgt voor een risk-on sentiment", aldus marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News. "Maar wij verwachten vanaf deze niveaus wel een correctie." Met een Amerikaanse inflatie van 4,0 procent in oktober wilde de Fed-voorzitter van Chicago, Austan Goolsbee, nog niet achterover leunen. "We hebben nog een lange weg te gaan, alvorens de inflatie weer terug is op de doelstelling van 2 procent", aldus Goolsbee. Mevissen kijkt woensdag specifiek uit naar de ontmoeting tussen de Amerikaanse president Joe Biden en de Chinese president Xi Jinping. "Daarnaast zijn de macro-economische cijfers van vanmiddag, en dan met name de detailhandelsverkopen en de producentenprijzen uit de VS, voor de valutamarkt van belang", aldus de analist van Rabobank woensdag. ABN AMRO verhoogde de verwachtingen voor de euro voor het eerste kwartaal van 2024 van 1,06 naar 1,10 dollar en voor het tweede kwartaal van 1,07 naar 1,10 dollar. Voor het derde kwartaal werden de taxaties van ABN verhoogd van 1,08 naar 1,10 dollar. Voor zowel de Fed als de ECB verwachten analisten van ABN AMRO nu dat de renteverlagingen een kwartaal later zullen beginnen, in juni 2024 in plaats van de eerdere verwachting van maart. De bank verwacht ook een zelfde mate van verruiming bij beide centrale banken. De ramingen van ABN AMRO dateren overigens wel van voor de publicatie van de Amerikaanse inflatiecijfers. De Britse inflatie over oktober kwam met 4,6 procent een stuk lager uit dan een maand eerder en ook iets lager dan de verwachte 4,7 procent. De industriële productie van de eurozone kwam in september lager uit. De export en import van de muntunie daalde in september flink. Op macro-economisch vlak kijken beleggers vandaag vooral naar de VS met cijfers over de detailhandelsverkopen en de producentenprijzen. Ook staat de Empire State Index op de rol.



De euro noteerde woensdag 0,2 procent lager op 1,0854 dollar. De Europese munt noteerde vlak op 0,707 Britse pond. Het Britse pond daalde 0,2 procent tot 1,2467 dollar. Bron: ABM Financial News

